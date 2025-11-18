Desconcierto en Bueño por unas obras de Confederación "pírricas" mientras esperan por soluciones al riesgo de inundación

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) sigue sin aclarar en qué punto se encuentra su proyecto definitivo para frenar las inundaciones en Bueño mediante la creación de una playa fluvial, pero estos días su mano se ha dejado ver en Bueño. Un gran cartel que, según los vecinos, genera confusión, anuncia en letra pequeña una inversión de 5.000 «pírricos» euros para mejorar el sistema de medición del nivel del caudal y otros datos del Nalón a su paso por la localidad.

Dicho cartel encendió las alarmas de algunos, pues en las letras grandes puede verse el anuncio de una inversión de cinco millones de euros con una duración prevista de 46 meses a realizar por la empresa pública Tragsa. Sin embargo, esa cantidad corresponde a un centenar de actuaciones a desarrollar en todas las cuencas dependientes de la CHC. Una de esas obras son los 5.000 euros destinados a Ribera de Arriba, pero nada tiene que ver con el ambicioso proyecto con el que el organismo estatal aspira a proteger a Bueño de inundaciones como las de 2010 mediante la creación de una «vía de escape para el agua» en forma de playa fluvial.

Desde el Ayuntamiento, el Alcalde, Tomás Fernández (PSOE), afirma que todavía no les ha llegado el proyecto definitivo. «Lo único seguro es que esperamos tenerlo antes de 2027», indicó el regidor a este diario, añadiendo que en todo caso el proyecto será presentado antes de su ejecución a los vecinos.