"Entre Iguales", un proyecto para fomentar el envejecimiento activo que triunfa en Ribera de Arriba

El proyecto "Entre Iguales", una iniciativa de la Facultad Padre Ossó que tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y saludable en el concejo de Ribera de Arriba, está siendo todo un éxito en el municipio. Actualmente, está activo en las zonas con más población del territorio, pero el objetivo, a largo plazo, es el de extenderse progresivamente al resto de núcleos del concejo.

La sesión de estimulación cognitiva, que se celebrará mañana miércoles, 26 de noviembre, a las 11:00 horas, cobra una importancia especial por el impacto que tiene en el bienestar y la autonomía de las personas mayores. La actividad será dirigida por Beatriz Oliveros, profesora de la Facultad Padre Ossó y responsable del proyecto, y responde de manera directa a las necesidades manifestadas por los propios vecinos y vecinas.

El programa apunta a que las personas mayores puedan reforzar sus hábitos de autocuidado y, al mismo tiempo, se acerquen al uso de herramientas tecnológicas. También pone el foco en generar lazos de apoyo y acompañamiento, con el fin de reducir la soledad no deseada ofreciendo un entorno más cercano.

La propuesta se centra en una mentoría entre iguales: personas mayores voluntarias, con apoyo de profesionales y tecnología, acompañarán a otros mayores en su aprendizaje. De esta forma se promueve la participación y se dan enseñanzas para mejorar la calidad de vida a largo plazo. El año pasado, el programa rondó el centenar de participantes.