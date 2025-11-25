"Entre Iguales", un proyecto para fomentar el envejecimiento activo que triunfa en Ribera de Arriba
Está activo en Soto de Ribera y Bueño, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto de núcleos del concejo
El proyecto "Entre Iguales", una iniciativa de la Facultad Padre Ossó que tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y saludable en el concejo de Ribera de Arriba, está siendo todo un éxito en el municipio. Actualmente, está activo en las zonas con más población del territorio, pero el objetivo, a largo plazo, es el de extenderse progresivamente al resto de núcleos del concejo.
La sesión de estimulación cognitiva, que se celebrará mañana miércoles, 26 de noviembre, a las 11:00 horas, cobra una importancia especial por el impacto que tiene en el bienestar y la autonomía de las personas mayores. La actividad será dirigida por Beatriz Oliveros, profesora de la Facultad Padre Ossó y responsable del proyecto, y responde de manera directa a las necesidades manifestadas por los propios vecinos y vecinas.
El programa apunta a que las personas mayores puedan reforzar sus hábitos de autocuidado y, al mismo tiempo, se acerquen al uso de herramientas tecnológicas. También pone el foco en generar lazos de apoyo y acompañamiento, con el fin de reducir la soledad no deseada ofreciendo un entorno más cercano.
La propuesta se centra en una mentoría entre iguales: personas mayores voluntarias, con apoyo de profesionales y tecnología, acompañarán a otros mayores en su aprendizaje. De esta forma se promueve la participación y se dan enseñanzas para mejorar la calidad de vida a largo plazo. El año pasado, el programa rondó el centenar de participantes.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT