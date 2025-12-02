Ribera de Arriba sube el telón: está es la programación de lujo para la Semana del Teatro del municipio

El calendario cultural de Ribera de Arriba se viste de gala con la llegada de su evento más esperado: la VIII Semana de Teatro en La Ribera. Del 10 al 16 de diciembre de 2025, el Salón de Actos del Edificio de Servicios Múltiples de Soto de Ribera se convertirá en el epicentro de las artes escénicas, acogiendo a siete agrupaciones de todo el Principado que pondrán en escena un abanico de géneros que prometen deleitar al público.

Todas las funciones tendrán lugar a las 20.00 horas, ofreciendo una cita ineludible para los amantes del teatro, que podrán disfrutar de una programación intensa y variada, confirmando a La Ribera como un referente del teatro amateur asturiano.

El Cartel

La semana arrancará el Miércoles 10 de diciembre con una potente adaptación del clásico de Dostoievski: "Crisis y castigo", de la mano del Grupo de Teatro Centro Asturiano (Oviedo), bajo la dirección de Carlos Mesa.

El Jueves 11, Odisea Teatro (Oviedo) presentará "Los encantos de la culpa", una adaptación de Odisea sobre un texto de Calderón de la Barca, dirigida por Francisco Prieto Benito.

El Viernes 12 será el turno del Grupo Santa Bárbara Teatro (Llanares-Avilés) con la obra de la autora y directora Carmen Campo, "Espérote nel puertu".

El Sábado 13, la compañía Teatru Carbayín (Siero) subirá al escenario para representar "El disparate", una creación del autor y director José Ramón Oliva.

La jornada del Domingo 14 la protagonizará el Grupo de Teatro El Busgosu (Biodevas-Lugones) con una propuesta reflexiva y cercana a la naturaleza: "¿Has olvidado que el bosque era tu hogar?", con textos para sentir y pensar la Naturaleza (VV.AA.).

El Lunes 15, la Compañía Carmen López (La Felguera) presentará "¿Tratu... o trucu?", una obra escrita y dirigida por la propia Carmen López.

Finalmente, la semana se clausurará el Martes 16 de diciembre con la actuación del anfitrión, el Teatro de La Ribera (Ribera de Arriba), que pondrá el broche con "Marcas, huellas y cicatrices", del autor y director Jorge Melero.

La organización recuerda a los asistentes que la cita es diaria y puntual, con el telón alzándose rigurosamente a las 20:00 h.

La VIII Semana de Teatro en La Ribera, organizada con el apoyo del Ayuntamiento local, se consolida así como una plataforma esencial para la difusión de la cultura teatral, ofreciendo al público una semana de emociones, risas y reflexión a cargo de algunas de las agrupaciones más destacadas del circuito asturiano. ¡Que no se lo cuenten!