Papá Noel llega a Ribera de Arriba: "¡No olvides tu carta!"
La Asociación Cultural de Bueño organiza un taller de adornos y un pintacaras el próximo martes 23 de diciembre
La Asociación Cultural de Bueño prepara una jornada muy especial para los más pequeños del municipio en la víspera de Nochebuena. El próximo martes 23 de diciembre Papá Noel estará en la Casa de Cultura de Bueño para escuchar las peticiones de todos los niños que quieran acercarse a entregarle su carta y a contarle qué tal se han portado durante todo el año.
Las celebraciones comenzarán a las 18.00 horas con un taller de adornos navideños en el que los niños aprenderán a hacer diferentes elementos decorativos con manualidades. Cuando termine la jornada, se podrán llevar sus creaciones a casa para complementar la ornamentación de su árbol navideño. Una vez terminadas las manualidades, sobre las 19.00 horas, la Asociación Cultural de Bueño tiene preparado un pintacaras para todos los pequeños.
Para despedir el día, se repartirán vasos de chocolate caliente entre todos los asistentes. Finalmente, Papá Noel llegará a la Casa de Cultura para atender uno a uno a todos los pequeños que quieran acercarse a charlar con él y a darle la carta con los juguetes que quieren tener debajo del árbol en la mañana del 25.
