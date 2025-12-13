"El Ayuntamiento se preocupa por la gente y escucha sus necesidades"
"Si fuera alcalde de Ribera de Arriba pondría las barreras sonoras en la autopista y obligaría a mantener las zonas de basura y las aceras limpias y en buen estado"
Conductor civil de la Policia durante décadas, a sus 84 años Francisco Martínez González disfruta de la jubilación en Soto de Rey, donde reside desde 2004 tras muchos años viviendo en Oviedo. En este lugar de Ribera de Arriba ha encontrado justo lo que muchos vecinos destacan del concejo: paisaje, buen ambiente y una forma de vida tranquila a un paso de la ciudad.
Como otros mayores del concejo, participa en las actividades municipales y valora muy especialmente los viajes y eventos organizados por el Ayuntamiento, los cuales ayudan a mantener la vida social y el contacto entre vecinos. Al mismo tiempo, tiene claro qué necesita el entorno para seguir mejorando: más servicios, mejor transporte, un comercio básico en el pueblo y medidas que reduzcan el ruido de la autopista y cuiden las zonas comunes. Su deseo para el futuro es sencillo y directo: más vida y mejores servicios en Ribera de Arriba.
El paisaje, el ambiente en general y su gente es lo que más le gusta del concejo a García, quien reside desde 2004 en Soto del Rey
–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?
–En Soto de Rey desde el 2004, anteriormente residía en Oviedo.
–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo en Ribera de Arriba?
–El paisaje, el ambiente en general y su gente.
–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?
–Los viajes y muchos de los eventos organizados por el Ayuntamiento.
–Si fuera alcalde de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?
–Poner las barreras sonoras en la autopista y obligar a mantener las zonas de basura y las aceras limpias y en buen estado. Mejoraría el servicio de autobuses. Intentaría fomentar el comercio y que dispusieran al menos de un supermercado.
–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?
–El Ayuntamiento se preocupa por la gente y escucha sus necesidades. La zona es muy guapa, hay muy buena gente y creo que también destacaría su cercanía con Oviedo y otras zonas de interés.
–¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?
–Más vida en general, mejorar los servicios y fomentar el empleo en la zona.
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo