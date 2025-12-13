Conductor civil de la Policia durante décadas, a sus 84 años Francisco Martínez González disfruta de la jubilación en Soto de Rey, donde reside desde 2004 tras muchos años viviendo en Oviedo. En este lugar de Ribera de Arriba ha encontrado justo lo que muchos vecinos destacan del concejo: paisaje, buen ambiente y una forma de vida tranquila a un paso de la ciudad.

Como otros mayores del concejo, participa en las actividades municipales y valora muy especialmente los viajes y eventos organizados por el Ayuntamiento, los cuales ayudan a mantener la vida social y el contacto entre vecinos. Al mismo tiempo, tiene claro qué necesita el entorno para seguir mejorando: más servicios, mejor transporte, un comercio básico en el pueblo y medidas que reduzcan el ruido de la autopista y cuiden las zonas comunes. Su deseo para el futuro es sencillo y directo: más vida y mejores servicios en Ribera de Arriba.

El paisaje, el ambiente en general y su gente es lo que más le gusta del concejo a García, quien reside desde 2004 en Soto del Rey

–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?

–En Soto de Rey desde el 2004, anteriormente residía en Oviedo.

–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo en Ribera de Arriba?

–El paisaje, el ambiente en general y su gente.

–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?

–Los viajes y muchos de los eventos organizados por el Ayuntamiento.

–Si fuera alcalde de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?

–Poner las barreras sonoras en la autopista y obligar a mantener las zonas de basura y las aceras limpias y en buen estado. Mejoraría el servicio de autobuses. Intentaría fomentar el comercio y que dispusieran al menos de un supermercado.

–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?

–El Ayuntamiento se preocupa por la gente y escucha sus necesidades. La zona es muy guapa, hay muy buena gente y creo que también destacaría su cercanía con Oviedo y otras zonas de interés.

–¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?

–Más vida en general, mejorar los servicios y fomentar el empleo en la zona.