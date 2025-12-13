"Mi despacho es la calle; sobre la marcha, con lápiz y papel, es como mejor escucho a los vecinos"

Tomás Fernández cumple algo más de un año de un nuevo mandato desde que, en 2023, el PSOE revalidara la mayoría absoluta en Ribera de Arriba y él volviera a ponerse al frente de un concejo pequeño en población pero muy vivo en proyectos. Su balance de este tiempo es, en sus palabras, "rotundamente positivo", y no tarda en subrayar cuál es, a su juicio, la mayor riqueza local: "los vecinos y vecinas son lo mejor que tiene Ribera de Arriba, su verdadero patrimonio".

A lo largo de esta entrevista, el alcalde va encadenando retos y convicciones con un tono cercano y sin grandes artificios. Reconoce que muchos vecinos comentan que "faltan guajes" y que hay casas vacías, pero también recuerda que no hay tanta vivienda asequible como parece y que el nuevo Plan General, actualmente en tramitación, intentará contribuir a aliviar ese problema. Frente a la idea de que todo pasa por Oviedo o Mieres, insiste en que Ribera de Arriba compite ofreciendo servicios públicos de calidad muy por encima de los mínimos exigidos por población y una batería de ayudas para que nadie se quede atrás, especialmente los jóvenes que estudian y las familias que quieren otra forma de vida.

Fernández reivindica, además, las oportunidades para emprender en el concejo, con ayudas canalizadas a través de Montaña Central, LEADER o entidades privadas como la Fundación EDP, y cita como ejemplo un reciente coworking en plena naturaleza impulsado por dos jóvenes. Defiende el equilibrio entre paisaje, industria y empleo, presume del auge cultural y del papel del tejido asociativo y tiene claro que la prioridad con las personas mayores sigue siendo que "no falte de nada, dentro de la legalidad". Todo ello, sin perder de vista la conectividad, el turismo tranquilo y una forma de gobernar muy pegada a la calle: lápiz, papel y oído atento a lo que cuentan sus vecinos.

Tomás Fernández en un rincón del concejo. | Pablo Solares

–Ribera de Arriba revalidó la mayoría absoluta socialista en 2023 y ahora se cumple más de un año de mandato. ¿Qué balance hace de este tiempo al frente del Ayuntamiento y qué es lo que más le enorgullece cuando piensa en los vecinos y vecinas de Ribera?

–Pues rotundamente positivo. Cada vez con más ganas, con mayor experiencia, con mayores retos… ¿Qué le voy a decir? ¿Y de los vecinos y vecinas?, que son lo mejor que tiene Ribera de Arriba, son su verdadero patrimonio.

– Muchos vecinos comentan que faltan "guajes" y que hay casas vacías. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para atraer gente joven, favorecer que se queden las nuevas familias y evitar que los pueblos se queden sin gente?

–Que faltan guajes tienen razón ¡si yo pudiera fabricarlos!... soy alcalde pero no mago ¡jajá!. Y en cuanto a la vivienda, casas vacías y asequibles tampoco hay tantas, solo hace falta meterse en alguna agencia de ventas. Con el nuevo Plan General actualmente en tramitación intentaremos mitigar el problema nacional de la falta de vivienda, pero ojo, de vivienda asequible, el resto tiene que regularla el mercado y la iniciativa privada.

Dicho lo cual el Ayuntamiento incentiva a todo el que quiera venir a vivir aquí con unos servicios públicos de calidad y muchos más de lo que estamos obligados por población y también con una serie de ayudas para que nadie se quede atrás. Por ejemplo, para que los jóvenes tengan actividades al margen del ocio nocturno y o ayudas si quieren estudiar, que para mí esto último es una prioridad porque son el futuro y esa es la verdadera inversión.

–En un concejo pequeño cada iniciativa cuenta mucho: programas de apoyo al emprendimiento, recuperación de tierras, pequeños negocios… ¿Qué oportunidades de futuro ve para quien quiera montar aquí un proyecto y qué ayudas municipales o en colaboración con otras entidades tiene ahora mismo Ribera de Arriba?

–Me alegro de que me haga esa pregunta. Tenemos ayudas a través de Montaña Central y el LEADER o de empresas privadas como Fundación EDP. Ayudas a emprendedores donde muchas veces nos faltan ideas y proyectos para financiar. Increíble, pero cierto. Todo el que quiera comprobarlo puede venir a ver un recién inaugurado negocio cofinanciado, cuyos artífices los jóvenes José Ramón y Pablo, han montado un coworking en plena naturaleza.

–En el concejo conviven la vida rural tranquila, el paisaje y también instalaciones industriales y energéticas que han dado trabajo a muchas familias. ¿Cómo se está gestionando ese equilibrio entre empleo, desarrollo económico y respeto al entorno?

–El paisaje y naturaleza se tiene, la industria viene, y el desarrollo y el respeto al entorno son consecuencia cronológica de lo anterior; es todo una cadena que debe engranar a la perfección. Creo que de momento lo hacemos bien.

–En el último año se han multiplicado las actividades culturales y festivas -música, teatro, fiestas patronales, encuentros vecinales- y el tejido asociativo tiene mucho protagonismo. ¿Qué papel cree que juegan estas citas para la convivencia y qué proyectos culturales le gustaría consolidar en los próximos años?

–Ribera de ha convertido en un territorio rural que es polo cultural en Asturias. Y ha sido sin pensarlo mucho, la propia sinergia del arte y la cultura, de la gente, de las asociaciones... su magia y la mezcla te lo facilita todo, hasta la respuesta a la pregunta.

–Ribera de Arriba tiene una población envejecida, pero también muy activa. ¿Qué prioridades se ha marcado el Ayuntamiento para cuidar a las personas mayores (actividades, acompañamiento, transporte, servicios sociales…) y qué le gustaría reforzar?

–Pues seguir como siempre. Que nadie se quede atrás. Sabemos lo que los mayores hicieron y hacen por nosotros y ahí no escatimamos. Varias concejalías trabajan de forma coordinada con una premisa, que en la medida de lo posible y dentro de la legalidad, que no falte de nada, aquí si que no escatimo ni pienso hacerlo mientras sea alcalde.

–Para que las familias se queden hace falta que los niños y los jóvenes tengan vida en el concejo: actividades, deporte, espacios donde reunirse… ¿En qué líneas están trabajando para que los más jóvenes sientan que tiene futuro aquí y no solo en Oviedo, Mieres u otra localidad cercana?

–En línea con lo contestado anteriormente. Todo lo que podemos. Las normas y el procedimiento, las limitaciones hacen que muchas veces los planes no salgan tan rápidos como deberían o salgan, pero dentro de lo que está en mi mano creo que el Ayuntamiento de Ribera de Arriba hace lo que puede. Mirar a Oviedo o a Mieres es una quimera, hay que tener lo pies en el suelo. Ellos son gigantes comparados con Ribera de Arriba. Nosotros a lo nuestro que bastante tenemos.

–Ribera de Arriba está a un paso de Oviedo y Mieres y en los últimos años se han ido mejorando carreteras, transporte y también la cobertura de móvil e internet. ¿Cómo valora hoy la conectividad del concejo y qué mejoras de infraestructuras considera todavía necesarias?

–Es imprescindible. Es una lucha que tengo con Estado, Principado y empresas privadas. Es bueno para todos y necesitamos la conectividad. Estamos en el siglo XXI y algunos parece que aún no se han enterado. Y luego se les llena la boca de palabras como despoblación, territorios deprimidos… eso está muy bien pero la base sin hacer, que es dotar de medios a las zonas rurales como la conectividad, así no harían falta tantas palabras y políticas que no valen para nada y los pueblos volverían a tener vida. Pero vuelvo a decir que yo llego hasta donde llego.

–Cada vez más gente busca turismo tranquilo: rutas, miradores, hórreos, pueblos cuidados… ¿Qué tipo de visitante quiere atraer Ribera de Arriba y cómo se está trabajando para que el turismo sea una oportunidad sin perder la esencia del concejo?

–Aquí todo el mundo es bienvenido. No hay un perfil. En la mezcla está lo bueno y con eso le aseguro que la esencia del concejo no es que se pierda, sino que se fortalece.

–En los pueblos pequeños es fácil que el alcalde se cruce a diario con la gente en la calle. ¿Cómo se organiza usted para escuchar propuestas, quejas o ideas de los vecinos y de las asociaciones? ¿Algún proyecto reciente que haya nacido directamente de una sugerencia vecinal?

–Sobre la marcha y con un lápiz y papel. Mi despacho es la calle. El del Ayuntamiento no me gusta demasiado, pero tengo que tenerlo, que remedio. Proyectos si, muchos, varias obras sobre todo de infraestructuras para servicios como canalizaciones o rehabilitación de edificios como un local en Ferreros que me lo piden mis vecinos para reuniones y actividades porque estaba en una condiciones que no les permitía desarrollar sus actividades como querían

–Este suplemento especial se llama "Rincones de la Ribera", y, aunque sé que le pongo en un compromiso, si tuviera que elegir solo uno, ¿qué rincón del concejo escogería como la mejor carta de presentación y por qué?

–El Ayuntamiento. Es el lugar donde todos mis vecinos y todo el territorio está representado. Es donde se puede y se debe presentar y conocer esta maravilla de concejo.

–Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría enviar a los vecinos y vecinas y qué les diría a quienes todavía no conocen Ribera de Arriba para que se animen a venir y descubrir el concejo?

–A quienes no conozcan el concejo, pues que vengan, que serán bienvenidos y saldrán sorprendidos principalmente por la hospitalidad de los riberanos y riberanas. Y el mensaje, pues que pasen unas Felices Fiestas y que el año que viene a estas alturas yo conteste a una entrevista como esta y ellos lo lean, será señal de que no nos ha ido del todo mal.