"Tengo unas vistas preciosas, pero no tengo una carretera en condiciones"

En la voz de Maribel González González se mezcla el cariño por toda una vida en la Ribera con la rabia contenida de quien lleva años pidiendo lo mismo, aún sin lograrlo. Nació en Fresneo, sus padres levantaron casa en El Robleo y allí se casó, crió a sus hijas prácticamente sola, pues enviudó muy joven, y empezó a acumular recuerdos de caminatas a las fiestas de Riosa, Olloniego o San Esteban de las Cruces. Hoy, a sus 76 años, alterna temporadas entre Langreo y el Fresnedo, disfruta de unas vistas privilegiadas y de unos vecinos "de toda la vida". Tiene dos nietos de 19 y 14 años y, no está más tiempo en su casa de Ribera de Arriba, se lamenta, "porque no tenemos una carretera en condiciones". Asimismo, reclama mejores contenedores y "algo más de atención" para los pueblos. A ver si en 2026, con el año nuevo, logra que se cumplan sus deseos.

Pido, pido pidi, pero nadie me escucha, así que estoy muy enfadada con Ribera de Arriba

–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?

–Nací en Fresnedo, abajo, y tiempo después hicieron mis padres la casa y subimos para Robledo. Me casé, viví allí, luego marché para Langreo y ahora voy y vengo. Quedé viuda muy joven, con dos hijas de 5 y 2 años, y ahora paso temporadas en uno y otro sitio por que la carretera que va a mi casa está muy mal. Yo pido, pido, pido, pero nadie me escucha, así que estoy muy enfada con Ribera de Arriba.

–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo en Ribera de Arriba?

–Yo donde vivo tengo unas vistas preciosas. Veo Oviedo,Peñerudes, El Gamoniteiro, Sardín..las vistas que tengo desde mi casa no las tiene nadie, pero ni aquí ni en ningún sitio. Es una zona muy tranquila y la verdad es que con todos los vecinos muy bien, no tengo queja ninguna. Son vecinos de siempre, nos conocemos de toda la vida.

Quedaron en poner contenedores de esos grandes porque los que hay son pequeños, pero nunca vinieron

–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?

–Sobre todo que íbamos a todas las fiestas. A Riosa, a Olloniego, a San Esteban de las Cruces... eso sí que eran buenas fiestas... íbamos andando a todas...esos años sí que no vuelven. Recuerdo que íbamos por la carretera y no había ni luces ni nada, pero nunca tuvimos ningún percance, y menos mal porque el medico aquí no sube. Da igual que lo llames que aquí no sube... a los pueblos nada.

–Si fuera alcaldesa de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?

–Más trabajo, hacer algo más por los pueblos, porque alí lquedaron en poner contenedores de esos grandes en un sitio porque los que hay ahí son pequeños, pero esos contenedores no vinieron. Y luego el acceso a mi casa, porque realmente lo que yo tengo no es una carretera, es un camino. Nosotros podemos subir en coche pero no todos pueden circular bien por aquí y no todo el mundo quiere venir hasta aquí.

El médico aquí donde estamos no sube. Da igual que lo llames que aquí no sube... a los pueblos nada

–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?

–En Ribera de Arriba está ahora todo muy guapo, de antes a ahora está muy cambiado.Antes el Ayuntamiento estaba abajo, ahora arriba y está muy bien. Y luego las comunicaciones están fenomenal porque estás cerca de todos los sitios. A mi me gusta mucho andar, puedo llegar hasta Oviedo andando que a veces vamos por La Manjoya y casi estamos en Oviedo. Un día tuvimos que dar la vuelta porque casi estábamos ya en el Parque de Invierno.

–¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?

–Que sigan como hasta ahora y que me hagan un poco caso y me solucionen lo de la carretera, que me van dando excusas y pasan los años y seguimos igual. Es por este tema por lo que cada vez voy menos.