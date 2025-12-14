Un incendio calcina el garaje y una planta de un chalé adosado en Ribera de Arriba

Un incendio declarado en la noche de este sábado ha causado importantes daños en un chalé adosado situado en la localidad de Soto del Rey, en el concejo de Ribera de Arriba. El fuego afectó gravemente al garaje y a la primera planta de la vivienda, además de provocar daños en la segunda, pero no hubo que lamentar daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.36 horas, cuando un particular alertó de la salida de abundante humo negro del garaje de una casa unifamiliar. En la llamada también se indicó que la vivienda afectada se encontraba entre otras dos, lo que incrementaba el riesgo de propagación.

De inmediato se movilizaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Mieres y La Morgal, así como del parque de Proaza, aunque finalmente estos últimos no tuvieron que intervenir. Los bomberos se desplazaron con autoescalera, autobomba urbana, autobomba forestal y vehículo nodriza.

A su llegada, el incendio se encontraba totalmente desarrollado. Los bomberos lograron controlar el fuego a las 22.38 horas, continuando posteriormente con labores de refrigeración y ventilación para evitar rebrotes. La intervención finalizó a la 1.51 horas, aunque efectivos del parque de Mieres regresaron al lugar a las 4.33 horas para realizar una revisión preventiva.

La sala del 112 informó de lo ocurrido a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). No se ha informado de daños personales, aunque los desperfectos materiales en la vivienda han sido considerables.