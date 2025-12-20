Arriesgados números de atravesar a bailarinas con lanzas y catanas, escapismo y levitaciones de personas del público: así fue la actuación del ilusionista José Armas en Soto de Ribera
El artista ovetense, conocido por sus espectáculos en capitales como París o Bruselas, presentó un show con magia clásica y moderna, incluyendo predicciones y escapismo
Grandes ilusiones con arriesgados números de atravesar a bailarinas con lanzas y catanas, escapismo y levitaciones de personas del público. El ilusionista José Armas llevó este viernes su espectáculo al Centro Cultural de Soto de Ribera. Los retos mentales con adivinaciones fueron uno de los protagonistas de la jornada y el ovetense se atrevió, incluso, a predecir los premios de la Lotería de Navidad. Todo ello con la participación del público a la que no dudó en subir al escenario porque siempre reivindica que los asistentes son los auténticos protagonistas de la velada.
José Armas ya ha actuado para cientos de miles de personas, cosechando éxitos en capitales internacionales como París, Bruselas, Madrid y Lisboa. También ha actuado en grandes teatros y en programas de televisión dominando las diferentes disciplinas del ilusionismo. Sus espectáculos se caracterizan por una cuidada puesta en escena, su elegancia artística -siempre con traje. y por grandes dosis de humor.
Junto a su equipo presenta un recorrido por todas las disciplinas del ilusionismo, desde la magia más clásica a la más moderna con efectos espectaculares, dominando todas las disciplinas de la magia: grandes ilusiones, con apariciones y desapariciones de personas, cortar a personas en pedazos, levitaciones, hipnosis, escapismo, predicciones, cartomagia, mentalismo, teletransportaciones, arriesgados números con fuego y explosivo.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP