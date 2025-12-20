Arriesgados números de atravesar a bailarinas con lanzas y catanas, escapismo y levitaciones de personas del público: así fue la actuación del ilusionista José Armas en Soto de Ribera

Grandes ilusiones con arriesgados números de atravesar a bailarinas con lanzas y catanas, escapismo y levitaciones de personas del público. El ilusionista José Armas llevó este viernes su espectáculo al Centro Cultural de Soto de Ribera. Los retos mentales con adivinaciones fueron uno de los protagonistas de la jornada y el ovetense se atrevió, incluso, a predecir los premios de la Lotería de Navidad. Todo ello con la participación del público a la que no dudó en subir al escenario porque siempre reivindica que los asistentes son los auténticos protagonistas de la velada.

José Armas ya ha actuado para cientos de miles de personas, cosechando éxitos en capitales internacionales como París, Bruselas, Madrid y Lisboa. También ha actuado en grandes teatros y en programas de televisión dominando las diferentes disciplinas del ilusionismo. Sus espectáculos se caracterizan por una cuidada puesta en escena, su elegancia artística -siempre con traje. y por grandes dosis de humor.

Junto a su equipo presenta un recorrido por todas las disciplinas del ilusionismo, desde la magia más clásica a la más moderna con efectos espectaculares, dominando todas las disciplinas de la magia: grandes ilusiones, con apariciones y desapariciones de personas, cortar a personas en pedazos, levitaciones, hipnosis, escapismo, predicciones, cartomagia, mentalismo, teletransportaciones, arriesgados números con fuego y explosivo.