Bueño alberga hasta el 3 de enero una exposición sobre la voz, la tradición oral y la crianza

Con la cadencia de una nana y el poso de una tradición que resiste, la Casa de las Artes y las Ciencias de Bueño alberga una exposición que pone la voz —la primera, la heredada, la femenina— en el centro del acto de construir identidad. Hasta el 3 de enero, el espacio acoge una muestra que nace del proyecto Érase una voz…, una iniciativa que entiende la lectura como un gesto comunitario que comienza incluso antes del nacimiento.

La propuesta, comisariada por Beatriz Sanjuán, licenciada en Filología Hispánica y especialista en promoción de la lectura y literatura infantil, se mueve en un territorio íntimo y político a la vez: el de la voz que canta, arrulla y cuenta; la voz que transmite folklore de regazo y teje mundo con sangre, leche y lágrimas. Dos figuras dialogan en ese tejido: la madre —reino y maldición— y la escritora que busca un resquicio de libertad en un paisaje marcado por conflictos que no han terminado de cerrarse.

La exposición es el resultado de un trabajo colectivo que reúne textos de tradición oral vinculados al canto y al cuento, al conflicto y a la identificación, acompañados por ilustraciones de Noemí Villamuza. Ese material se despliega en distintos soportes: cuadernos autoeditados pensados para circular entre familias y visitantes; quince pañales cianotipiados por Eider Goñi (Urdina Cianotipia), donde los textos conviven con restos vegetales recogidos en la zona; y una serie de paneles que explican tanto la muestra como el proceso que la sustenta.

Subvencionado por el Instituto de las Mujeres bajo el lema Cultura, derecho de todas, el proyecto se desarrolla en colaboración con la Biblioteca Pública y la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, elegido por su compromiso con una acción cultural entendida como proceso y no solo como resultado. Aquí, la tradición no se exhibe como reliquia, sino como herramienta viva para pensar la crianza, la igualdad y la comunidad lectora.

La exposición puede visitarse jueves, viernes y sábados, de 11.00 a 18.30 horas, con entrada libre y gratuita. Una invitación a escuchar —y a reconocerse— en esas voces que, desde el regazo, siguen construyendo mundo.