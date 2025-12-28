Bueño alberga hasta el 3 de enero una exposición sobre la voz, la tradición oral y la crianza
La muestra, impulsada por Beatriz Sanjuán aborda el folklore de regazo y lectura temprana
Con la cadencia de una nana y el poso de una tradición que resiste, la Casa de las Artes y las Ciencias de Bueño alberga una exposición que pone la voz —la primera, la heredada, la femenina— en el centro del acto de construir identidad. Hasta el 3 de enero, el espacio acoge una muestra que nace del proyecto Érase una voz…, una iniciativa que entiende la lectura como un gesto comunitario que comienza incluso antes del nacimiento.
La propuesta, comisariada por Beatriz Sanjuán, licenciada en Filología Hispánica y especialista en promoción de la lectura y literatura infantil, se mueve en un territorio íntimo y político a la vez: el de la voz que canta, arrulla y cuenta; la voz que transmite folklore de regazo y teje mundo con sangre, leche y lágrimas. Dos figuras dialogan en ese tejido: la madre —reino y maldición— y la escritora que busca un resquicio de libertad en un paisaje marcado por conflictos que no han terminado de cerrarse.
La exposición es el resultado de un trabajo colectivo que reúne textos de tradición oral vinculados al canto y al cuento, al conflicto y a la identificación, acompañados por ilustraciones de Noemí Villamuza. Ese material se despliega en distintos soportes: cuadernos autoeditados pensados para circular entre familias y visitantes; quince pañales cianotipiados por Eider Goñi (Urdina Cianotipia), donde los textos conviven con restos vegetales recogidos en la zona; y una serie de paneles que explican tanto la muestra como el proceso que la sustenta.
Subvencionado por el Instituto de las Mujeres bajo el lema Cultura, derecho de todas, el proyecto se desarrolla en colaboración con la Biblioteca Pública y la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, elegido por su compromiso con una acción cultural entendida como proceso y no solo como resultado. Aquí, la tradición no se exhibe como reliquia, sino como herramienta viva para pensar la crianza, la igualdad y la comunidad lectora.
La exposición puede visitarse jueves, viernes y sábados, de 11.00 a 18.30 horas, con entrada libre y gratuita. Una invitación a escuchar —y a reconocerse— en esas voces que, desde el regazo, siguen construyendo mundo.
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros