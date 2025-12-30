Mixel y Cristina Galán actuarán en el concierto de Navidad de Bueño

La Asociación Cultural de Bueño celebra esta tarde su Concierto de Navidad. El recital tendrá lugar a las 19.30 horas en la Casa Cultural de Bueño, con entrada gratuita hasta completar aforo. El concierto correrá a cargo de Mixel y Cristina Galán, que ofrecerán un programa basado en la combinación de violín y voz, con un repertorio pensado para el ambiente navideño. La propuesta busca crear un espacio de encuentro cultural y festivo entre los vecinos del municipio de Ribera de Arriba y poner en valor la música en directo en estas fechas señaladas.

Con esta iniciativa, la Asociación Cultural de Bueño pone fin a un año cargado de actividades y talleres para todo tipo de públicos, con el objetivo de promocionar la actividad cultural en el ámbito rural y fomentar la participación vecinal. El concierto se enmarca, además, dentro de las actividades organizadas en colaboración con entidades locales y el Ayuntamiento, reforzando la oferta cultural del municipio.