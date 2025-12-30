Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Mixel y Cristina Galán actuarán en el concierto de Navidad de Bueño

El recital se celebra esta tarde a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura y la entrada es gratuita

Pelayo Méndez

Bueño

La Asociación Cultural de Bueño celebra esta tarde su Concierto de Navidad. El recital tendrá lugar a las 19.30 horas en la Casa Cultural de Bueño, con entrada gratuita hasta completar aforo. El concierto correrá a cargo de Mixel y Cristina Galán, que ofrecerán un programa basado en la combinación de violín y voz, con un repertorio pensado para el ambiente navideño. La propuesta busca crear un espacio de encuentro cultural y festivo entre los vecinos del municipio de Ribera de Arriba y poner en valor la música en directo en estas fechas señaladas.

Con esta iniciativa, la Asociación Cultural de Bueño pone fin a un año cargado de actividades y talleres para todo tipo de públicos, con el objetivo de promocionar la actividad cultural en el ámbito rural y fomentar la participación vecinal. El concierto se enmarca, además, dentro de las actividades organizadas en colaboración con entidades locales y el Ayuntamiento, reforzando la oferta cultural del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
  4. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  5. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  6. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  7. El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
  8. El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

VÍDEO: Estas son las voluntarias que han restaurado la lámpara de la iglesia por el 250 aniversario del Cristo del Socorro

El gijonés que atacó a su madre con un cuchillo (ya en libertad aunque con medidas cautelares) alega que todo es "un complot"

El gijonés que atacó a su madre con un cuchillo (ya en libertad aunque con medidas cautelares) alega que todo es "un complot"

La Ucayc se presenta, cerca de sus bodas de oro, como motor comercial, hostelero y turístico de Avilés

La Ucayc se presenta, cerca de sus bodas de oro, como motor comercial, hostelero y turístico de Avilés

El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja

El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja

Iván Cuervo, director de la Sinfónica Ciudad de Avilés: "El público cree que el concierto de Año Nuevo es cada año mejor"

Iván Cuervo, director de la Sinfónica Ciudad de Avilés: "El público cree que el concierto de Año Nuevo es cada año mejor"

Oviedo dará "margen" para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida

Oviedo dará "margen" para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida

Más parcamientos y una ordenanza de mascotas, entre las peticiones de los vecinos de Mieres para 2026

Más parcamientos y una ordenanza de mascotas, entre las peticiones de los vecinos de Mieres para 2026

Agenda Hobonichi: cómo funciona y qué tienen de especial para ser un auténtico fenómeno en redes

Agenda Hobonichi: cómo funciona y qué tienen de especial para ser un auténtico fenómeno en redes
Tracking Pixel Contents