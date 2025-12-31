Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exitoso concierto de fin de año en la casa de cultura de Bueño

El concierto de Navidad organizado por la Asociación Cultural de Bueño se celebró ayer en la Casa de la Cultura y congregó a un numeroso público. Mixel y Cristina Galán –en la imagen– protagonizaron el recital, ofreciendo un programa basado en la combinación de violín y voz, con un repertorio de marcado carácter navideño. La actuación, con entrada gratuita hasta completar aforo, creó un ambiente cercano y festivo entre los asistentes. El concierto sirvió además como cierre de un año intenso de actividades culturales y talleres impulsados por la asociación en la localidad de Ribera de Arriba durante las fiestas.

