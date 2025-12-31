Vecinos de Ribera de Arriba crearán una comisión sobre las inundaciones

Los vecinos de Ribera de Arriba empiezan a organizarse ante la falta de noticias sobre el proyecto destinado a proteger la vega del Nalón frente a futuras inundaciones. Habitantes de Bueño, Palomar y Ferreros prevén constituir a la vuelta de las fiestas navideñas una comisión vecinal con el objetivo de solicitar una reunión con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para conocer de primera mano una iniciativa que consideran clave para su seguridad. «Hay preocupacón porque es un tema vital para todos», apunta el presidente de la asociación cultural de Bueño, Belarmino Fernández.

La preocupación es compartida en los tres pueblos, especialmente por la demora en la presentación de un documento que, según apuntan, «debe llevar meses hecho». Los residentes recuerdan episodios como la riada de 2010 y advierten de que una avenida incluso menor podría provocar hoy consecuencias graves, dada la menor capacidad de evacuación del río en algunos tramos.

Fuentes próximas al gobierno local que dirige el socialista Tomás Fernández aseguran que la Confederación les ha trasladado que el proyecto podría entregarse durante el primer trimestre del nuevo año. Las mismas fuentes subrayan que el Consistorio se alineará con los vecinos una vez se conozca el contenido del plan y se pueda valorar con detalle.

Entre la vecindad genera especial recelo la idea adelantada de crear una playa fluvial que actúe como vía de escape para el agua en caso de crecida. Varios habitantes de las localidades afectadas califican esta solución de «despropósito» y sostienen que existen alternativas menos agresivas y más eficaces para proteger la vega sin convertirla en una zona inundable.

«La naturaleza es cíclica y lo que ya ocurrió puede repetirse», señalan algunos residentes, que reclaman transparencia y participación antes de que se adopten decisiones definitivas. La futura comisión vecinal nace con la intención de abrir un canal de diálogo directo con la Confederación y evitar que el proyecto se conozca, una vez más, solo a través de rumores. n