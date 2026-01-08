Ribera de Arriba impulsa un curso gratuito de confección textil industrial con 480 horas de formación
Está previsto que comience el 2 de febrero, tendrá diez plazas y se desarrollará en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción y la entidad Forind-Tex, ha puesto en marcha un curso de Confección Textil Industrial dirigido a personas interesadas en formarse profesionalmente en el sector de la moda. La acción formativa, de carácter presencial, gratuito y no remunerado, contará con una duración total de 480 horas y tiene como objetivo facilitar la inserción laboral en un ámbito industrial con demanda de mano de obra cualificada.
El curso está previsto que comience el 2 de febrero y se desarrollará en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción, con un número máximo de 10 alumnos. No es imprescindible contar con experiencia previa en el sector textil, ya que la iniciativa está abierta tanto a personas sin conocimientos como a aquellas que deseen reciclarse o especializarse. El proceso de selección se llevará a cabo entre los días 26 y 28 de enero, mediante entrevistas personales en las que se valorará el currículum de los aspirantes.
Las personas interesadas en participar deberán enviar su currículum y un teléfono de contacto antes del 23 de enero al correo electrónico forindtex@grupomazcatu.com. Desde la organización destacan que este curso supone una oportunidad para adquirir competencias técnicas en confección industrial y acceder a nuevas salidas profesionales, al tiempo que se refuerza el tejido formativo y productivo del concejo.
