Ribera de Arriba se suma a los homenajes a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba convocó, a través de una nota informativa, a todos los vecinos del municipio a concentrarse este miércoles a las 12.00 horas frente al edificio consistorial para rendir homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Según los últimos datos facilitados, el siniestro ha causado, hasta el momento, 41 fallecidos. Asimismo, de las 122 personas que fueron asistidas tras el accidente, 83 ya han recibido el alta médica, una circunstancia que ha sido valorada de forma positiva dentro de la gravedad de lo sucedido.

Con este acto, el consistorio ribereño da continuidad a los homenajes iniciados el pasado lunes por los principales concejos asturianos. Oviedo, Gijón y Avilés ya celebraron sus respectivos minutos de silencio, con una amplia representación tanto de la ciudadanía como de las distintas formaciones políticas con presencia en los ayuntamientos.