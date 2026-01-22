Concurso de postres y propuestas culturales para celebrar las fiestas de San Juan de Mata en Ribera de Arriba

Un año más, la Asociación Cultural de Bueño tiene todo preparado para celebrar las fiestas de San Juan de Mata. La agrupación diseñó una programación festiva que combina propuestas culturales, tradición y convivencia vecinal que empezará el 30 de enero y finalizará el 8 de febrero. La gastronomía es la gran protagonista, la comida popular del cordero y el concurso de postres, dos de las citas más esperadas, son los platos fuertes de esta edición.

El programa arranca el viernes 30 de enero con la inauguración de varias exposiciones, entre ellas una muestra de artesanía en crochet de Ana María Trujillo, una exposición fotográfica sobre las actividades desarrolladas por la asociación a lo largo de 2025 y trabajos de pintura, dibujo y creación literaria. Ese mismo día se presentará el cartel oficial de las fiestas, obra de Federico Plasencia Chacón, ganador del primer premio del Certamen de Pintura Rápida 2025.

La programación continuará el viernes 6 de febrero con el fallo de los concursos de pintura, dibujo y creación literaria, antesala de uno de los días más esperados de las fiestas. El sábado 7 estará marcado por la convivencia gastronómica, con la tradicional comida del cordero, para la que será necesaria inscripción previa, y el siempre animado concurso de postres, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la repostería casera.

El apartado culinario será uno de los grandes protagonistas de la jornada del sábado. El menú de la comida tradicional incluirá picadillo y cordero que se completarán con los postres elaborados por los participantes en el concurso, en modalidades como tartas, arroz con leche y otras especialidades.

Las celebraciones culminarán el domingo 8 con una intensa jornada festiva que arrancará con el mercado artesanal en la plaza central de Bueño y continuará con pasacalles y concierto de la Banda de Gaites Sotorrei, misa solemne cantada por el Coro de Ferreros y el tradicional vino español. Por la tarde se entregarán los premios de los concursos y el teatro pondrá el broche final con la actuación del grupo “El Hórreo” de Luarca, que representará la obra "Porque lo digo yo".