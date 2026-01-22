Concurso de postres y propuestas culturales para celebrar las fiestas de San Juan de Mata en Ribera de Arriba
La Asociación Cultural de Bueño ya lo tiene todo planeado para la edición de este año que se desarrollará entre el 30 de enero y el 8 de febrero
Un año más, la Asociación Cultural de Bueño tiene todo preparado para celebrar las fiestas de San Juan de Mata. La agrupación diseñó una programación festiva que combina propuestas culturales, tradición y convivencia vecinal que empezará el 30 de enero y finalizará el 8 de febrero. La gastronomía es la gran protagonista, la comida popular del cordero y el concurso de postres, dos de las citas más esperadas, son los platos fuertes de esta edición.
El programa arranca el viernes 30 de enero con la inauguración de varias exposiciones, entre ellas una muestra de artesanía en crochet de Ana María Trujillo, una exposición fotográfica sobre las actividades desarrolladas por la asociación a lo largo de 2025 y trabajos de pintura, dibujo y creación literaria. Ese mismo día se presentará el cartel oficial de las fiestas, obra de Federico Plasencia Chacón, ganador del primer premio del Certamen de Pintura Rápida 2025.
La programación continuará el viernes 6 de febrero con el fallo de los concursos de pintura, dibujo y creación literaria, antesala de uno de los días más esperados de las fiestas. El sábado 7 estará marcado por la convivencia gastronómica, con la tradicional comida del cordero, para la que será necesaria inscripción previa, y el siempre animado concurso de postres, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la repostería casera.
El apartado culinario será uno de los grandes protagonistas de la jornada del sábado. El menú de la comida tradicional incluirá picadillo y cordero que se completarán con los postres elaborados por los participantes en el concurso, en modalidades como tartas, arroz con leche y otras especialidades.
Las celebraciones culminarán el domingo 8 con una intensa jornada festiva que arrancará con el mercado artesanal en la plaza central de Bueño y continuará con pasacalles y concierto de la Banda de Gaites Sotorrei, misa solemne cantada por el Coro de Ferreros y el tradicional vino español. Por la tarde se entregarán los premios de los concursos y el teatro pondrá el broche final con la actuación del grupo “El Hórreo” de Luarca, que representará la obra "Porque lo digo yo".
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios