Del aula a la calle: las nuevas formas de mirar a entorno en Ribera de Arriba

El arte ha vuelto a salir al encuentro de la ciudadanía en Ribera de Arriba como una herramienta educativa, participativa y capaz de tejer comunidad. El proyecto Arte Público, impulsado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba y la Fundación EDP, ha desplegado en los últimos días un programa de actividades que conecta creación contemporánea, escuela y territorio, con el objetivo de acercar el lenguaje artístico a públicos diversos y reforzar la cohesión social desde lo local.

La iniciativa, concebida como un proceso más que como un evento puntual, ha puesto el foco en el diálogo entre generaciones, la educación creativa y el uso del espacio público como lugar de aprendizaje compartido. Bajo ese paraguas, el Colegio Público Pablo Iglesias se convirtió el jueves en uno de los principales escenarios del proyecto, con talleres pensados para despertar la curiosidad, el pensamiento crítico y la expresión personal del alumnado.

El artista portugués Cláudio Garrudo fue el encargado de guiar al alumnado de Educación Secundaria en el taller «La imagen de la palabra», una propuesta que exploró la relación entre texto e imagen desde una perspectiva contemporánea. A través de la observación, la conversación y la práctica, el alumnado reflexionó sobre cómo se construyen los significados visuales y narrativos, desarrollando una mirada más atenta y sensible hacia las imágenes que forman parte de su entorno cotidiano.

Asistentes a la actividad celebrada en la Central Artística de Bueño. / lne

La literatura y la memoria familiar fueron las protagonistas del taller «Carta para la abuela», dirigido al alumnado de Educación Primaria y conducido por Ana Matos, directora de Salgadeiras Arte Contemporânea y mediadora de la Fundación José Saramago. Partiendo del texto «Carta a Josefa, mi abuela», de José Saramago, la actividad invitó a niñas y niños a escribir sus propias cartas, vinculando la experiencia personal con la creación literaria y reforzando el valor de la palabra como herramienta de expresión emocional.

La jornada incluyó también una visita abierta a la Central Artística de Bueño (CAB), donde la comunidad local pudo recorrer el espacio y conocer de primera mano la exposición «Pausa», de Cláudio Garrudo, guiada por el propio artista. La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de marzo, propone una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la imagen, y refuerza el papel de la CAB como punto de encuentro entre creación contemporánea y ciudadanía.

El programa continúa este sábado con un encuentro abierto en Sardín, concebido como una charla informal con Garrudo sobre su proceso creativo y la presencia del arte contemporáneo en el medio rural. El acto se celebra en una localidad con una presencia consolidada de arte público, tras la reciente incorporación de obras de Polyanna Freire y Tadanori, subrayando la integración del arte en la vida cotidiana del territorio.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba y la Fundación EDP consolidan su apuesta por el arte como herramienta educativa y de desarrollo territorial. Arte Público y la Central Artística de Bueño se afianzan así como espacios de participación, aprendizaje y encuentro, donde el arte deja de ser un elemento distante para convertirse en una experiencia compartida. Una programación sostenida, abierta y cercana que refuerza la identidad cultural local, fomenta la participación vecinal y demuestra que el arte, cuando se comparte, puede transformar miradas, relaciones y territorios desde la educación y la experiencia cotidiana.