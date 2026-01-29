Ribera de Arriba impulsa un programa gratuito de inclusión sociolaboral para los parados del municipio
El proyecto ofrece acompañamiento personalizado en la búsqueda activa de empleo y formación específica cualificante
La Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, en colaboración con el SEPEPA y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, puso en marcha el programa de inclusión laboral "Paso a Paso". Este proyecto se dirige a personas en situación o riesgo de exclusión social del concejo, su objetivo es mejorar la empleabilidad de los participantes y facilitar su acceso al mercado laboral mediante una serie de clases de apoyo adaptadas a sus necesidades.
El programa ofrece acompañamiento personalizado en la búsqueda activa de empleo, orientación sociolaboral y formación específica cualificante, que incluye la realización de prácticas en empresas de la zona. “Paso a Paso” está dirigido a distintos colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, entre ellos jóvenes menores de 30 años inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil, personas desempleadas de larga duración, mujeres con especiales dificultades, personas con discapacidad y perceptores del Salario Social Básico.
Las personas interesadas en participar en el programa pueden inscribirse a través de un formulario que ya se encuentra disponible en la web del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, donde también se ofrece información detallada sobre los requisitos y el desarrollo de la iniciativa.
