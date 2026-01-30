Bueño inicia las fiestas de San Juan de Mata con exposiciones y un intenso programa hasta el 8 de febrero

Las fiestas de San Juan de Mata ya están en marcha en Bueño. La Asociación Cultural dio este viernes el pistoletazo de salida a una programación que se extenderá hasta el 8 de febrero y que combina propuestas culturales, tradición y convivencia vecinal, con la gastronomía como uno de sus grandes atractivos.

La jornada inaugural estuvo marcada por la apertura de varias exposiciones. El público pudo visitar la muestra de artesanía en crochet de Ana María Trujillo, así como una exposición fotográfica que repasa las actividades desarrolladas por la asociación a lo largo de 2025. La oferta se completa con trabajos de pintura, dibujo y creación literaria. Durante el acto también se presentó el cartel oficial de las fiestas, obra de Federico Plasencia Chacón, ganador del primer premio del Certamen de Pintura Rápida 2025.

El programa festivo continuará el viernes 6 de febrero con el fallo de los concursos de pintura, dibujo y creación literaria, un acto que servirá de antesala a uno de los fines de semana más esperados por vecinos y visitantes.

El sábado 7 de febrero llegará uno de los momentos centrales de las fiestas con la tradicional comida del cordero, para la que será necesaria inscripción previa, y el siempre animado concurso de postres, una cita que vuelve a reunir a participantes de todas las edades en torno a la repostería casera.

Las celebraciones culminarán el domingo 8 de febrero con una intensa jornada festiva. El mercado artesanal abrirá la actividad en la plaza central de Bueño, seguido de pasacalles y concierto de la Banda de Gaites Sotorrei. La programación incluye además misa solemne cantada por el Coro de Ferreros, el tradicional vino español y, ya por la tarde, la entrega de premios de los concursos. El teatro pondrá el broche final con la actuación del grupo “El Hórreo” de Luarca, que representará la obra "Porque lo digo yo".