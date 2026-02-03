Bueño, con voz propia en la puesta de largo de “Terra Sem sombra” en Lisboa

La actividad cultural que desarrolla Bueño entorno al vínculo y arraigo de la comunidad portuguesa en Ribera de Arriba será protagonista con voz propia en la presentación del festival “Terras Sem Sombra”, que tendrá lugar la próxima semana en la embajada de Polonia en Lisboa. Una iniciativa para promover el Alentejo portugués que arribará el próximo mes de mayo, con diversas actividades de naturaleza científica, artístico y cultural en el municipio asturiano.

El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, tendrá un papel destacado en la puesta de largo de la nueva edición de “Terras sen sombra”, que tendrá como escenario la embajada polaca en la capital portuguesa, dado que este país del este europeo es el invitado internacional en los actos previstos para este año en el proyecto cutural que promueve la región portuguesa del Alentejo, en el centro del país. Este acto está señalado para el próximo miércoles, a partir de las doce del mediodía en Lisboa. El regidor, Tomás Fernández, hará hincapié en los vínculos y arraigo de la comunidad portuguesa en Ribera de Arriba a través del músculo de un movimiento asociativo formada por 25 entidades, que tienen en Bueño epicentro y altavoz de sus actividades a lo largo del año.

El acto de Lisboa servirá de carta presentación al programa que está previsto llevar a cabo en el fin de semana del 29 al 31 del próximo mes de mayo, que está repartido entre actos de carácter artístico, cultural y científico. Se trata de un compendio “modesto”, pero en el que el ayuntamiento de Ribera de Arriba ha puesto mucha ilusión dada la experiencia que hay en el concejo y, muy especialmente, en la localidad de Bueño, en el apoyo y participación de eventos ligados a Portugal, dada la presencia de esta comunidad en el municipio.

La primera jornada, el viernes 29 estará dedicada a la recepción institucional de la delegación representativa del festival “Terra Sem Sombras”, procedente de Portugal, que irá seguida de una actuación de música típica del país vecino en la que estará presente El Pravianu, ya que la fusión es uno de los elementos identitarios alrededor de esta iniciativa cultural. El objetivo pasa porque una tierra desconocida como El Alentejo se conozca en Asturias y Ribera de Arriba también tenga foco y voz en la región del centro del país vecino. Al día siguiente, el sábado 30 de mayo está prevista una actividad de marcado carácter etnográfico con visita al Museo del Hórreo de Bueño y una ruta guiada por los hórreos de la localidad. El broche, en la jornada del domingo, consistirá en un conoimiento de la biodiversidad local mediante un paseo por las cuencas del Nalón y del Caudal, con participación de profesores de la Universidad de Oviedo y también lusos, con atención a la riqueza ornitológica del área. Luego habrá una comida con protagonismo destacado para los platos de fusión, bajo la tutela y dirección de un chef venido expresamente del país vecino.

Esta actividad del festival “Terra Sem Sombras” en Ribera de Arriba forma parte del interés de esta iniciativa lusa en vincularse con Asturias, ya que la asociación motriz de ciencia y cultura, formada por distintos representantes de la vida social portuguesa, tiene como pretensión la realización de intercambios culturales internacionales. En concreto les llamó la atención la intensa actividad cultural promovida en Bueño, de ahí que se viera como uno de los posibles territorios de divulgación para “Terra Sem Sombras”.