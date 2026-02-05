Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cultura japonesa regresará a Ribera de Arriba en febrero

Las inscripciones reservan inicialmente el 50 % de las plazas para empadronados en Ribera de Arriba y el plazo preferente finaliza el 12 de febrero

Tomás Fernández, alcalde de Ribera de Arriba, junto a Tanadori Yamaguchi.

Pelayo Méndez

Bueño

La cultura japonesa será la gran protagonista en el Centro Artístico de Bueño (CAB) los próximos días 27 y 28 de febrero. El programa organizado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba incluye conferencias, talleres, demostraciones y actividades culturales dedicadas a la influencia del papel en el arte, la arquitectura y la edición nipona.

El programa arranca el viernes 27 de febrero con talleres sobre Japón dirigidos a centros escolares en el Colegio Público Pablo Iglesias de Ribera de Arriba y continuará por la tarde con la inauguración oficial en el CAB. A lo largo de la jornada se abordará el papel japonés washi desde distintas perspectivas, con ponencias sobre sus cualidades y usos tradicionales, la restauración y la enmarcación kakejiku, y una demostración de caligrafía japonesa en gran formato a cargo de Mitsuru Nagata.

El sábado 28 de febrero estará dedicado a profundizar en el papel como elemento artístico, cultural y arquitectónico. El programa incluye conferencias sobre el arte de las estampas japonesas, la relación entre el papel y el manga, el mito del samurái y la arquitectura de papel de Shigeru Ban, además de una visita a la exposición Esculpir el tiempo de Tadanori Yamaguchi. La jornada se completa con un taller gastronómico, un stand de Satori Ediciones y actividades de convivencia

Inscripciones

Las inscripciones reservan inicialmente el 50 % de las plazas para empadronados en Ribera de Arriba. El plazo preferente finaliza el 12 de febrero, incluido, y durante ese periodo solo se atenderán solicitudes de personas empadronadas, quedando excluidas las de quienes no lo estén. A partir del 13 y hasta el 15 de febrero, se abrirá la inscripción tanto a empadronados como a no empadronados, hasta completar el aforo

La cultura japonesa regresará a Ribera de Arriba en febrero

