La cultura japonesa regresará a Ribera de Arriba en febrero
Las inscripciones reservan inicialmente el 50 % de las plazas para empadronados en Ribera de Arriba y el plazo preferente finaliza el 12 de febrero
La cultura japonesa será la gran protagonista en el Centro Artístico de Bueño (CAB) los próximos días 27 y 28 de febrero. El programa organizado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba incluye conferencias, talleres, demostraciones y actividades culturales dedicadas a la influencia del papel en el arte, la arquitectura y la edición nipona.
El programa arranca el viernes 27 de febrero con talleres sobre Japón dirigidos a centros escolares en el Colegio Público Pablo Iglesias de Ribera de Arriba y continuará por la tarde con la inauguración oficial en el CAB. A lo largo de la jornada se abordará el papel japonés washi desde distintas perspectivas, con ponencias sobre sus cualidades y usos tradicionales, la restauración y la enmarcación kakejiku, y una demostración de caligrafía japonesa en gran formato a cargo de Mitsuru Nagata.
El sábado 28 de febrero estará dedicado a profundizar en el papel como elemento artístico, cultural y arquitectónico. El programa incluye conferencias sobre el arte de las estampas japonesas, la relación entre el papel y el manga, el mito del samurái y la arquitectura de papel de Shigeru Ban, además de una visita a la exposición Esculpir el tiempo de Tadanori Yamaguchi. La jornada se completa con un taller gastronómico, un stand de Satori Ediciones y actividades de convivencia
Inscripciones
Las inscripciones reservan inicialmente el 50 % de las plazas para empadronados en Ribera de Arriba. El plazo preferente finaliza el 12 de febrero, incluido, y durante ese periodo solo se atenderán solicitudes de personas empadronadas, quedando excluidas las de quienes no lo estén. A partir del 13 y hasta el 15 de febrero, se abrirá la inscripción tanto a empadronados como a no empadronados, hasta completar el aforo
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda