Ribera de Arriba inaugura una exposición dedicada al Concurso de Microrrelatos Mineros

Podrá visitarse hasta el 28 de febrero y la entrada será gratuita

Un momento durante la inauguración de la exposición.

Pelayo Méndez

Bueño

La exposición "El pozu que non va a pesllar" abrió sus puertas el pasado jueves 5 de febrero en la Casa de las Artes y las Ciencias de Bueño, ofreciendo un recorrido por la memoria minera a través de la palabra y la imagen. La muestra recoge los relatos ganadores de las veinte primeras ediciones del Concurso de Microrrelatos Mineros, una iniciativa cultural con proyección internacional centrada en la historia y la cultura de la minería.

El Concurso de Microrrelatos Mineros nació en 2004 por iniciativa de la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CCOO Asturias, y lleva el nombre de Manuel Nevado Madrid, minero y sindicalista que fue un referente en las comarcas mineras. A lo largo de su dilatada trayectoria, el certamen ha recibido miles de textos procedentes de distintas partes del mundo, consolidándose como un concurso único por su temática.

El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, estuvo presente en la inauguración de la exposición que podrá visitarse hasta el 28 de febrero. El horario de apertura será los jueves, viernes y sábados, de 11:00 a 18:30 horas, con entrada libre y gratuita.

