Lechazo y tartas por San Juan de Mata

Bueño disfrutó este sábado uno de los platos fuertes de las fiestas de San Juan Mata, la comida tradicional del lechazo que reúne a vecinos y amistades de la localidad la víspera de la misa y procesión dominical. Una cita clásica, que ya supera las tres décadas de existencia y que contó con 115 comensales en los locales de la Casa de Cultura.

Conforme se acercaban las manecilllas del reloj a las dos de la tarde, el comedor empezaba a poblarse para degustar un menú que no cambia pese al paso de los años: picadillo, lechazo asado al horno de leña con ensalada, y postres. Nada menos que 80 kilos de lechazo y 75 kilos de picadillo, detalla Belarmino Fernández del Valle, el presidente de la asociación cultural de Bueño, que añade a esta cita gastronómica un toque para los más llambiones. Un concurso de postres con tres modalidades (tartas, arroz con leche y variados) donde los participantes se someten a una cata-degustación ciega por un jurado popular integrado por comensales «que no tienen ningún interés entre los concursantes», precisa Belarmino Fernández. Los criterios que rigen la puntuación del goloso concurso son «la originalidad, el sabor y la presentación», abunda Fernández del Valle, ataviado en el arranque de la jornada sabatina con un mandil conmemorativo de cuando Bueño fue «Pueblo Ejemplar» en la edición del año 2012.

Como no solo de lechazo, picadillo y postres vive la fiesta de San Juan de Mata, el programa de la tarde sabatina incluyó la actuación del grupo gijonés «Son del Carmen» , especializado en repertorio latino, con sones, guarachos y boleros. Todo, comida y actuación musical, transcurrió bajo el techo de la Casa de Cultura, un escenario bien agradecido en la jornada de ayer porque el viento norte ampliaba la sensación de frío y estar a cubierto, además, evitó tener que estar pendiente del cielo y la lluvia. Una dependencia que marcará la jornada festiva de este domingo «ya que todas las actividades previstas son al aire libre», subrayó Belarmino Fernández, desde al mercado artesanal en la plaza, que abrirá de 10 de la mañana a 4 de la tarde, al pasacalles y el concierto de la banda de gaites Sotorrei (11,30 y 12,15), previos a la misa solemne en la ermita dedicada a San Juan de Mata, que el año pasado cumplió trescientos años. Luego habrá procesión y vino español (13,45 horas). El colofón de las fiestas llegará por la tarde con la entrega de premios de los diferentes concursos y la representación de la obra teatral «Porque lo digo yo», a cargo del grupo «El Hórreo» de Luarca.

Los ganadores

El jurado decidió dar el primer premio del concurso de tartas a Dulce Tresguerres, mientras que la segunda posición correspondió a Daniel Rodríguez. En la modalidad de postres variados la ganadora fue Paula, seguida de Liti Mallada. El campeonato de arroz con leche fue declarado desierto. En el concurso de pintura los ganadores fueron Carla Bellanco (menos de 5 años), Jimena Santovenia (5 a 7 años), Hugo Bellanco (8 a 11 años) y Laia Ron (mayores de 12 años), mientras que Joe Alcón ganó el de creación literaria de menores de 14 años y Camino Mejido para mayores de 14 años.