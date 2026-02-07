Ribera de Arriba ya tiene el proyecto para hacer una playa fluvial en Bueño

La espera empieza a disiparse en Bueño. El Ayuntamiento de Ribera de Arriba ya ha recibido el proyecto remitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para afrontar los graves riesgos de inundación en la vega del Nalón a su paso por la localidad. El documento, por el que se espera en la localidad desde hace meses, abre una nueva fase de análisis técnico y la consulta vecinal.

El alcalde, el socialista Tomás Fernández, confirmó que el arquitecto municipal está elaborando un informe detallado sobre la propuesta. Ese trabajo servirá de base para una reunión abierta con los vecinos. "Queremos saber su postura sobre lo que plantea Confederación", explicó el regidor, que subraya que cualquier actuación de calado debe contar con conocimiento y participación ciudadana.

La cita aún no tiene fecha, pero en el pueblo dan por hecho que será próxima. La noticia llega tras un largo periodo de rumores, en un contexto de creciente organización social ante el temor a nuevas crecidas como las que marcaron el pasado de la vega.

Hace escasas fechas, una decena de representantes de Bueño, Palomar y Ferreros se reunieron en la casa de cultura para constituir una comisión que actuará como interlocutora ante Confederación. Su objetivo es exigir una solución definitiva a un problema que arrastran desde hace décadas y que tuvo en la riada de 2010 uno de sus episodios más duros.

Uno de los puntos que más inquietud genera es comprobar si el proyecto definitivo, cifrado en torno a nueve millones de euros, mantiene la idea de crear una playa fluvial que funcione como zona de escape para el agua en caso de crecidas. Sobre el papel encaja con la restauración fluvial, pero para los recelos no parece la mejor alternativa en cuanto a seguridad.

Temen que la solución acabe ampliando las zonas inundables con afecciones directas sobre fincas y usos tradicionales de la vega. Reclaman información detallada y garantías de que las medidas prioricen la seguridad de las personas y los bienes por encima de cualquier otro planteamiento paisajístico o recreativo.

"Estaremos vigilantes para pedir una solución de verdad", resume Belarmino Fernández, vecino de Bueño e implicado en la comisión. Sus palabras reflejan un sentir compartido: menos rumores y más datos claros sobre un proyecto llamado a marcar el futuro de un territorio acostumbrado a mirar al Nalón con respeto y preocupación.

Ahora, con el documento ya en el Consistorio, el foco se traslada al informe técnico y a esa reunión pendiente, de la que dependerá en buena medida el respaldo social a la intervención. El debate, lejos de cerrarse, entra así en su fase más decisiva para Bueño. Con el río como telón de fondo y muchas preguntas todavía abiertas aún.