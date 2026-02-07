Tere Muñíz: "En Bueño yo no echo en falta nada; el río es lo que más me preocupa"

Nacida en Bueño hace 76 años y tras unos años en Oviedo para escolarizar a sus dos hijas, Tere Muñiz reside en la casa familiar, aunque por lo que cuenta apenas la pisa. Abuela de dos nietas, es una de las vecinas más activas del concejo, participando en un buen número de actividades, gran parte de ellas municipales. Encantada con su pueblo y con todo lo que ahí tiene y hace, sólo tiene una queja o petición: que el río deje de ser una preocupación cada vez que llueve fuerte.

Mujer todoterreno, acostumbra a darse una vuelta por el mercado de los jueves en Oviedo (El Fontán), y siempre está atenta a alguna actividad que pueda interesarle, pues el aburrimiento no tiene cabida en su día a día. Una de sus hijas también vive en Bueño y la otra va cada viernes desde Oviedo y regresa los lunes. "Mis nietas ahora son mayores pero cuando eran pequeñas querian siempre venir aquí, los viernes íbaos a recogerlas al colegio y pasaban con nosotros los fines de semana", recuerda

–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?

–Nací en Bueño y después marché para Oviedo cuando las hijas eran pequeñas, para mandarlas al colegio. Y volví para Bueño. Estoy otra vez en la casa de mi familia, en la casa donde nací.

–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo en Ribera de Arriba?

–Pues todo. En Bueño se hacen muchas cosas. Hay muchas actividades: ahora los sábados hay un campeonato de parchís, vamos a Pilates… Aquí hacemos de todo, estoy muy bien, muy entretenida y no echo en falta nada.

–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?

–Las fiestas que había alrededor. de Bueño.Íbamos a todas andando, y veníamos también andando porque no había coche, pero muy bien, disfrutábamos mucho.

También tengo recuerdos de correr detrás del gallo, por Semana Santa, el sábado el Gordo... Una vez me tocó el gallo -había que correr detrás de él y cogerlo, y yo lo cogí–, pero no lo quería, yo quería una caja de pinturas. No me lo cambiaron. Al final mi abuelo fue a Oviedo y me compró la caja de pinturas, y el gallo me lo quedé yo también. Era un buen pitu.

–Si fuera alcaldesa de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?

–Mejoraría que limpiasen el río. Ahora está más limpio que antes, que bajaba carbón, pero tenemos miedo. En el número 10 , que es donde vivo, ya nos entró en casa y tenemos miedo de que vuelva a entrar. Todo lo demás está muy bien: infraestructuras, actividades, servicios…, no nos podemos quejar, ero el río es lo que nos preocupa.

–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?

–Lo que tenemos aquí en Bueño no lo hay en ningún pueblo de la Ribera.. Yo no echo en falta nada. Tenemos de todo y es fácil acceder a todo tipo de cosas. Aquí hacemos de todo, esto es lo que lo hace especial.

–¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?

–Bueno, yo lo que pediría es lo del río. Es la prioridad absoluta. A mí me entró muchas veces en casa y sé lo que es.

–¿Y para usted?

– Salud para seguir haciendo todo lo que hago por aquí, y no aburrirme.