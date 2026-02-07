Tere Muñíz: "En Bueño yo no echo en falta nada; el río es lo que más me preocupa"
"De cuando era más joven recuerdo especialmente las fiestas que había en todos los pueblos de alrededor; íbamos a todas andando y volvíamos igual porque no había coche", destaca esta vecina de Bueño
«Cuando era jóven corríamos detrás del gallo en Semana Santa y una vez me tocó, pero no lo quería; yo quería una caja de pinturas y mi abuelo fue a Oviedo y me la compró»
Nacida en Bueño hace 76 años y tras unos años en Oviedo para escolarizar a sus dos hijas, Tere Muñiz reside en la casa familiar, aunque por lo que cuenta apenas la pisa. Abuela de dos nietas, es una de las vecinas más activas del concejo, participando en un buen número de actividades, gran parte de ellas municipales. Encantada con su pueblo y con todo lo que ahí tiene y hace, sólo tiene una queja o petición: que el río deje de ser una preocupación cada vez que llueve fuerte.
Lo que tenemos aquí en Bueño no lo hay en ningún pueblo de la Ribera
Mujer todoterreno, acostumbra a darse una vuelta por el mercado de los jueves en Oviedo (El Fontán), y siempre está atenta a alguna actividad que pueda interesarle, pues el aburrimiento no tiene cabida en su día a día. Una de sus hijas también vive en Bueño y la otra va cada viernes desde Oviedo y regresa los lunes. "Mis nietas ahora son mayores pero cuando eran pequeñas querian siempre venir aquí, los viernes íbaos a recogerlas al colegio y pasaban con nosotros los fines de semana", recuerda
–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?
–Nací en Bueño y después marché para Oviedo cuando las hijas eran pequeñas, para mandarlas al colegio. Y volví para Bueño. Estoy otra vez en la casa de mi familia, en la casa donde nací.
–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo en Ribera de Arriba?
–Pues todo. En Bueño se hacen muchas cosas. Hay muchas actividades: ahora los sábados hay un campeonato de parchís, vamos a Pilates… Aquí hacemos de todo, estoy muy bien, muy entretenida y no echo en falta nada.
A mí el río me entró muchas veces en casa y sé lo que es, por eso espero que se solucione
–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?
–Las fiestas que había alrededor. de Bueño.Íbamos a todas andando, y veníamos también andando porque no había coche, pero muy bien, disfrutábamos mucho.
También tengo recuerdos de correr detrás del gallo, por Semana Santa, el sábado el Gordo... Una vez me tocó el gallo -había que correr detrás de él y cogerlo, y yo lo cogí–, pero no lo quería, yo quería una caja de pinturas. No me lo cambiaron. Al final mi abuelo fue a Oviedo y me compró la caja de pinturas, y el gallo me lo quedé yo también. Era un buen pitu.
Todo lo demás la verdad es que está muy bien y no nos podemos quejar de nada
–Si fuera alcaldesa de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?
–Mejoraría que limpiasen el río. Ahora está más limpio que antes, que bajaba carbón, pero tenemos miedo. En el número 10 , que es donde vivo, ya nos entró en casa y tenemos miedo de que vuelva a entrar. Todo lo demás está muy bien: infraestructuras, actividades, servicios…, no nos podemos quejar, ero el río es lo que nos preocupa.
–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?
–Lo que tenemos aquí en Bueño no lo hay en ningún pueblo de la Ribera.. Yo no echo en falta nada. Tenemos de todo y es fácil acceder a todo tipo de cosas. Aquí hacemos de todo, esto es lo que lo hace especial.
Cuando eran pequeñas, mis nietas siempre querían venir a Bueño; los viernes las recogíamos en el colegio en Oviedo y venían el fin de semana
–¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?
–Bueno, yo lo que pediría es lo del río. Es la prioridad absoluta. A mí me entró muchas veces en casa y sé lo que es.
–¿Y para usted?
– Salud para seguir haciendo todo lo que hago por aquí, y no aburrirme.
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona