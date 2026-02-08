Bueño luce por su patrono trinitario

«Respetó, respetó», respiraba aliviado Belarmino Fernández del Valle, el presidente de la asociación cultural de Bueño, por el sol que lucía al mediodía del día grande las fiestas del patrón del pueblo, el religioso trinitario San Juan de Mata. La satisfacción por el buen tiempo era el comentario dominante entre los vecinos, conocidos y visitantes, tras «una noche en la que no paró de llover». Pero el mediodía barrió el riesgo de paraguas y la amplia oferta convirtió Bueño en un escenario ideal para disfrutar de la hora del vermú. Luz verde a la actividades al aire libre, grandes protagonistas de la jornada dominical en el pueblo que rinde homenaje en múltiples de sus rincones al hórreo.

Como el que está justo al lado de la capilla de San Juan de Mata, bajo el que se sentaron y siguieron de pie algunos de los fieles asistentes a la misa del patrono, donde es curiosa la imagen, ya habitual, que se produce cada año: apenas cinco minutos antes de la eucaristía casi pueden contarse con los dedos de las manos los presentes, pero es dar comienzo la ceremonia, presidida por el párroco de Ferreros, José Antonio Sánchez Cabezas, y llenarse el entorno de la humilde capilla, ya con trescientos años de una historia con apuntes en el libro de fábrica de la iglesia de Ferreros, guardado en el Archivo Histórico de la diócesis. La concurrencia llegaba hasta los caminos de acceso a la capilla y podía seguir la eucaristía gracias a la megafonía.

Una misa realzada con los cantos del coro de Ferreros, dirigido por Rebeca Velasco, como, por ejemplo, el «Gloria al Señor» de la apertura o el «Ave María» del ofertorio. Entre medias, el sermón del párroco, que ilustró a los fieles sobre la figura de SanJuan de Mata. Nadie alcanza a saber porqué la capilla de Bueño está dedicada a este santo francés, del que no hay constancia que pisara siquiera Asturias, pero Sánchez Cabezas subrayó que su obra al frente de una orden entregada al rescate de cautivos y esclavos de las cruzadas sigue vigente hoy «en un mundo con muchas violencias y esclavitudes, donde la Iglesia es sal y luz».

Asistentes al mercado artesanal en Bueño este domingo / Fernando Rodríguez

El párroco finalizó su homilía pidiendo la protección del patrón «para el pueblo y, especialmente para los más delicados de salud» y deseando que Bueño «siga siendo acogedor y abierto, como hasta ahora». La banda de gaitas Sotorrei puso su broche a la consagración con el «Asturias patria querida». Después de comulgar y finalizada la misa, llegó uno de los momentos más esperados, la procesión del santo y de la virgen del Carmen, rodeados de mimosas que habían sido repartidas previamente entre los asistentes. Un grupo de voluntarios y voluntarias, entre los que se encontraba Pelayo Coalla, el gaitero que participó en 2012 en el acto del Pueblo Ejemplar, llevó en andas las dos imágenes, esta vez por todo su recorrido y sin recorte, a diferencia del año anterior cuando la lluvia suponía un riesgo para las tallas de San Juan de Mata y de la Virgen del Carmen. De vuelta a la capilla tricentenaria, el coro de Ferreros recibió a la procesión con el himno dedicado a San Juan de Mata y puso el broche a su actuación con una habanera, «Yo quiero ser marinero», dedicada a la Virgen del Carmen.Las dos de la tarde estaban al caer y el bullicio ya estaba en la plaza central de Bueño, animada para la ocasión con un mercado tradicional, donde había la venta artesanía variada, miel, embutido, tejas y tiestos decorativos, gomeros y hasta baberos y «cajaguardadientes» para los más pequeños. Y de vez en cuando atronaban voladores para que se notase que era domingo de fiesta.