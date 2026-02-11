Ribera de Arriba se asoma al mundo desde Lisboa en la presentación del festival cultural Terras sem Sombra, que en mayo visitará Bueño

Ribera de Arriba se coló este miércoles en un escenario poco habitual para un concejo asturiano de apenas 1.900 habitantes: la Residencia de la Embajada de la República de Polonia en Lisboa. El elegante palacete diplomático se transformó durante algo más de una hora en escaparate de la cultura asturiana. Allí se presentó oficialmente la XXII edición del festival Terras sem Sombra, un proyecto de referencia internacional del Alentejo, una extensa región portuguesa que abarca un tercio del territorio del país, que se celebra entre febrero y noviembre, con más de una veintena de actividades y la colaboración de unas cien entidades, y que este año contará con una parada en Bueño, donde los visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales y actividades culturales con artistas de varios países del 29 al 31 de mayo. "Ribera de Arriba ha hecho una gran apuesta por la cultura y queremos compartirla", afirmó el alcalde, Tomás Fernández, en un discurso que combinó orgullo local y diplomacia internacional, mientras altos funcionarios, responsables culturales y periodistas de distintos países llenaban la sala. Fue un momento que parecía resumir la esencia del concejo: pequeño en tamaño, pero con una identidad cultural muy marcada, capaz de proyectarse más allá de sus límites geográficos.

El director general del festival, José António Falcão, subrayó la dimensión de esta edición. "Es una apuesta surgida de la sociedad civil, pero que colabora con muchas instituciones públicas y privadas", explicó, destacando que la programación de este año será la "más amplia" de la historia del certamen. También resaltó el vínculo con Asturias: "Los portugueses queremos mucho a esa región y Bueño es un ejemplo de desarrollo rural", dijo, apuntando la coherencia entre la filosofía del festival –activar territorios rurales desde la cultura– y la forma en que Ribera de Arriba sostiene su actividad cultural durante todo el año.

La dimensión institucional del acto añadió solemnidad al encuentro. Su Alteza Real Doña Maria Francisca de Braganza, duquesa de Coímbra, que amadrina esta edición del festival, clausuró la presentación y recibió personalmente la invitación del alcalde para visitar Bueño. "Visitar Asturias es una asignatura pendiente; mis padres la conocieron porque hicieron el Camino de Santiago a caballo y solo me hablan maravillas", comentó la aristócrata, hija del pretendiente de la corona portuguesa y muy popular por su vinculación a proyectos sociales y cullturales.

El acto se celebró en la residencia diplomática polaca, país invitado internacional de esta edición, con Dariusz Dudziak, ministro de la misión, ejerciendo de anfitrión. Entre los invitados estuvieron representantes de embajadas de México, República Checa, Filipinas y España, además de la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo, Ana Paula Amendoeira, quien definió Terras sem Sombra como "uno de los festivales más transversales del país". Durante la presentación se proyectó el programa completo, que incluyó un recorrido por las actividades previstas en el Alentejo y la incorporación de Ribera de Arriba como parada internacional.

La música puso el broche de oro al acto con la actuación del trío "Arias Barrocas", formado por músicos portugueses y polacos, que emocionó al medio centenar de asistentes con un repertorio que transitó entre el flamenco, el fado y otras tradiciones, reforzando el carácter intercultural de la cita y el mensaje central del festival: la cultura como diálogo entre paisajes y comunidades.

El alcalde Fernández aprovechó la tribuna para trasladar un mensaje de solidaridad con las zonas del Alentejo afectadas por los temporales recientes: "Todo mi apoyo y suerte, porque sé lo que es vivir una situación así, como nos pasó en 2021", dijo, añadiendo un gesto de cercanía humana a un acto marcado por la diplomacia cultural.

La presencia de Ribera de Arriba en Lisboa no fue solo un acto protocolario; fue el reconocimiento de que un concejo pequeño puede formar parte de conversaciones culturales de alcance internacional. En mayo, cuando la delegación portuguesa viaje a Asturias, Bueño acogerá actividades musicales con artistas de varios países, visitas etnográficas al Museo del Hórreo, recorridos medioambientales por las cuencas del Nalón y el Caudal y propuestas gastronómicas de fusión, con el objetivo de tender puentes culturales entre Asturias y el Alentejo y consolidar la voz del concejo dentro de la red internacional de Terras sem Sombra.