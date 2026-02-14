Toño Suárez, vecino de Vegalencia: "Cada vez valoro más el salir de casa y poder caminar tranquilo, sin el ruido de la ciudad"

"Casado y no cansado", bromea Toño Suárez cuando se le pregunta oir su estado civil. Vecino de Vegalencia, donde nació, pasó unos veinte años viviendo en Oviedo antes de regresar al pueblo, hace ya tres décadas. Hoy, a sus 72 años y ya jubilado del sector de la fontanería y la calefacción, ve cada vez más clara la diferencia: la ciudad le parece acelerada y llena de complicaciones, mientras que en Ribera de Arriba disfruta de la tranquilidad, de los paseos a la orilla del río y de la cercanía a todo gracias a unas comunicaciones que considera "importantísimas".

Con dos hijos –uno en Madrid y una en Oviedo– y dos nietas, Toño sigue manteniendo el contacto con la "pandilla de chavales" con la que se crió, recuerda con cariño los tiempos de más natalidad en el pueblo y valora el buen ambiente que aún hoy se respira cuando se reencuentran. En tono medio serio, medio en broma, asegura que sus ideas para mejorar el concejo se las guarda "para cuando le den el bastón de mando", pero sí deja claro su deseo para el futuro: que la vida en Ribera siga siendo tan buena como hasta ahora y que el concejo, en lugar de vaciarse, gane habitantes.

–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?

–Vivo en Vegalencia. Nací aquí y viví prácticamente siempre viví , aunque durante unos 20- 22 años estuvimos en Oviedo y después volvimos al pueblo porque el pisonos quedaba pequeño y, en lugar de comprar otro, decidimos edificar en una finca que había comprado unos años antes.

–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo de Ribera de Arriba?

–Cada vez más, la tranquiidad en todos los aspectos: el poder caminar e ir un poco por monte… cada vez detesto más las ciudades... será por la edad, pero para mi son todo problemas: el aparcar, el tráfico…, desde que me jubilé lo veo todo más claro. Y aquí temos un paseo maravilloso a la orilla del río y te haces unos kilómetros paseando muy bien. Sin duda, el salir de casa y poder caminar tranquilo, sin ese ruido de la ciudad, cada vez lo valoro más.

–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?

–Recuerdo mucho los años de chaval, con mis amigos, que seguimos manteniendo aún el contecato entre nosotros. Antes había más chavales, nacía más gente. En mi grupo teníamos muy buen rollo entre todos y la mayoría lo seguimos manteniendo porque vienen por aquí, unos residen en Oviedo, con algunis coincidí en la mili y algún otro, por desgracia, ya falleció. En general, con la mayoría todavía se mantiene y nos presta encontrarnos, charlar, y acordarnos de aquellos años. Es muy típico esto de hablar de los viejos tiempos...

–Si fuera alcalde de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?

–En un día no creo que me diera tiempo a mucho… (ríe). Pero sí, algunas cosas sí cambiaría yo, porque no está todo a mi gusto.

–¿Algo que pueda decir públicamente?

–Prefiero reservármelo para cuando me den el bastón de mando (risas).

–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?

En Ribera de Arriba tenemos cosas muy importantes, por lo menos para mí. Tenemos la distancia con el centro, buenas salidas a las autopistas... la verdad es que tenemos unas comunicaciones muy buenas tanto para Oviedo como en otras direcciones y además, si no coges el coche puedes ir en tren, que viene con mucha frecuencia, y la verdad que es algo que valoro muchísimo, porque vas y vienes en un momento y no tienes que perder la mañana buscando parking. Sí que es verdad que en Asturias hay concejos muy guapos pero están mas comunicados, tienes que llevar el bocadillo para el camino porque las carreteras están muy mal y aquí en Ribera de Arriba, en ese aspecto, estamos muy bien.

– ¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?

Me gustaría que el concejo aumentara un poco en población, y que venga más gente, que haya un poco más de vida. Lo demás está bien; yo estoy muy a gusto.

–¿Y a nivel personal?

–A nivel personal y familiar, que nos siga yendo, como poco, como está ahora. Y que vayamos a visitar poco a los médicos. No necesitamos ni que nos toque la lotería, así que tampoco lo vamos a pedir.