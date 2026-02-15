José António Falcão, director general del Festival Terras Sem Sombra «Asturias fascina en Portugal por su historia y calidad de vida»

José António Falcão tiene 64 años y una enorme trayectoria en el sector cultural portugués. Funcionario de profesión, acumula una larga trayectoria como historiador del arte, académico y director de museos. Algunos medios le sitúan entre las 2.000 personas más influyentes de la nación lusa. Es el director general del Festival Terras Sem Sombra, una de las grandes citas culturales de su tierra, el Alentejo portugués, una región muy extensa –una tercera parte de la superficie del país–, muy rural y despoblada situada al sur de la capital. Impulsado desde la sociedad civil, el certamen combina música, patrimonio y biodiversidad con una clara vocación rural y descentralizadora. En su XXII edición, el festival llegará a Asturias con un fin de semana de actividades, del 29 al 31 de mayo, en Bueño.

Para los no iniciados: ¿Qué es Terras Sem Sombra?

Es un festival organizado desde la región portuguesa del Alentejo cuya vocación es traer la cultura al mundo rural. Es una iniciativa de la sociedad civil, no somos ni Estado ni ayuntamientos, aunque colaboramos con ellos.

¿En qué consiste?

Tenemos tres pilares. La música, el patrimonio cultural y la biodiversidad. En música buscamos la excelencia, la calidad. No porque estés a 300 kilómetros de Lisboa has de tener menos nivel. Nuestro país es muy centralista y queremos que todos los portugueses, toda la gente de nuestro Alentejo, tenga, dentro de lo posible, las mismas oportunidades de acceso a la cultura.

¿Cómo resumiría la programación del festival?

En realidad es la temporada musical del Alentejo. Empieza normalmente en febrero y termina en diciembre. Y estamos en 20 municipios, grandes y pequeños. Sobre todo municipios más pequeños, de los que nadie se acuerda. El otro reto es internacionalizar el Alentejo.

¿Buscan ir más allá de lo estrictamente cultural?

Queremos que sea una experiencia lo más genuina posible, que no sea artificial. Nuestra región ama mucho la música. A lo mejor no tienen una formación musical superlativa, pero comprenden muy bien la calidad, aunque sea creación contemporánea o los grandes compositores del siglo XX o XXI..

¿Por qué eligieron Bueño como uno de los escenarios para esta edición?

Asturias nos fascina bastante a los portugueses, porque es un territorio muy interesante desde el punto de vista histórico; de cierta forma, todos somos asturianos un poco. Y, por otro lado, porque es un territorio que mantiene un gran interés por la cultura popular y tradicional y tiene muy buena calidad de vida. Hemos visto que en Asturias hay muy buenas experiencias de desarrollo local. Entonces, es un primo que queremos que se torne hermano, en el sentido de que podemos aprender bastante con la experiencia local. Cuando hicimos un estudio sobre qué lugares de España que sería más interesante conocer, nos salen ciudades como Oviedo y Gijón, por su tradición filarmónica, intérpretes, orquestas...

¿Hay más proyectos en Asturias?

Tenemos algunos sueños, y uno de ellos es que la OSPA y también Oviedo Filarmonía puedan visitarnos. Hemos tenido grandes intérpretes aquí; por ejemplo, la Orquesta Solidaria de Asturias, (OCAS) ha sido un hito inmenso, con Manuel Paz, que ya ha estado dos veces con nosotros.

¿Y por qué Ribera de Arriba en concreto?

Porque es un sitio donde Portugal está presente. Hay una pequeña comunidad portuguesa. Y también porque hay una empresa portuguesa, lo que naturalmente nos llamó la atención.

¿Le gustó Bueño?

Nos pareció que Asturias es muy sostenible, que había muy buenas comunicaciones, buenas infraestructuras y una actitud positiva de las personas, no solo de la Alcaldía, sino también de las personas de a pie con las que hablé. Nos pareció que había una intención de mejorar y desarrollar. Es el tipo de energía que queremos contagiar aquí.

¿Que se encontrará el público el último fin de semana de mayo en Bueño?

Nuestro proyecto es hacer un encuentro entre el canto alentejano y lal tonada asturiana. Hemos visto que son dos pueblos a los que les gusta cantar y tocar. Hemos tenido la suerte, por intervención de don Julio Morán, un asturiano afincado en el Alentejo, de llegar a grandes artistas asturianos, como Vicente «El Pravianu», que es un genio de la música, una persona que tiene una intuición, un conocimiento y un amor a la música de la tradición extraordinarios. Y también la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana. De nuestra parte vamos a invitar cantadores portugueses, un grupo organizado y uno o dos artistas de alto nivel, para que hagamos un encuentro. Además, queremos conocer más la arquitectura tradicional y la biodiversidad del río Nalón, los hórreos y los pequeños pueblos.

¿Piensan dar continuidad a estas actividades en Bueño?

Sí, la idea es esa. Nosotros, cuando las cosas funcionan bien, nunca dejamos las novias anteriores. Nuestro proyecto es sembrar. Se ha hecho eso con otras zonas de España. Trabajamos mucho con Badajoz, con Cáceres, con Teruel. Tenemos una conexión muy fuerte con Aragón, con zonas vaciadas pero con relaciones históricas con Portugal. Por ejemplo, Albarracín, donde ya hemos hecho actividades, y Borja, una ciudad histórica muy bonita e interesante.