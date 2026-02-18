El I Encuentro Coral de Invierno llega a Ribera de Arriba con un repertorio que combina piezas tradicionales con música contemporánea

La Asociación de pensionistas y jubilados la Ribera organiza el I Encuentro Coral de Invierno, una cita musical que reunirá a varias agrupaciones vocales e instrumentales el domingo 1 de marzo, a las 12.00 horas, en la Central Artística de Bueñu (CAB). El evento, patrocinado por el Ayuntamiento, propone una mañana de música coral abierta al público con un programa que combina canciones populares y piezas contemporáneas.

El Coro de Mayores La Ribera, anfitrión del encuentro, desarrolla su actividad dentro del concejo como parte de la programación cultural dirigida a las personas mayores, participando de forma habitual en celebraciones locales, actos sociales y eventos organizados por el tejido asociativo. Junto a ellos estará el Coro de Ferreros, fundado en febrero de 2017 al amparo de la festividad de San Juan de Mata en Bueño. Integrado por 24 componentes, el grupo ha participado en encuentros corales dentro y fuera de Asturias y ha consolidado su trayectoria impulsando su propio certamen.

Completa el cartel la Coral Brisa del Cantábrico, creada en enero de 2024 en el valle de Meruelo y estrechamente vinculada a la cooperativa del mismo nombre. Pese a su reciente formación, la agrupación ha desarrollado una intensa actividad, con intercambios culturales y actuaciones tanto en Cantabria como en Asturias. Bajo la dirección de Marga Cano, el coro continúa afianzando su proyecto musical y ampliando su presencia en encuentros y eventos corales del norte peninsular.

El itinerario musical del encuentro destacará por su variedad de estilos: desde clásicos del repertorio popular como "Bésame mucho" o la habanera "Yo quiero ser marinero", hasta guiños a lo internacional con "The Lion Sleeps Tonight", pasando por piezas de raíz cántabra y asturiana como "Tres hojitas" o "Santander la marinera". La jornada se completará con la Orquesta/Agrupación de Pulso y Púa, que llevará al escenario obras como "María la portuguesa" y la "Danza del Fuego del amor brujo", redondeando un programa pensado para todos los públicos.