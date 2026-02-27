Grullas, tinta y tradición: Japón despliega su arte en Ribera de Arriba
La Central Artística de Bueño acoge la tercera edición de las jornadas dedicadas a la cultura nipona, una cita «con ponentes únicos» que «atrae visitantes»
Ribera de Arriba es este fin de semana el municipio más oriental de Asturias, y no precisamente por su ubicación geográfica. La Central Artística de Bueño (CAB) acoge desde este viernes la tercera edición de las jornadas «Japón en la Ribera», una iniciativa municipal, coordinada por Rubén Suárez y Yayoy Kawamura, que tiene como objetivo difundir la cultura japonesa y darla a conocer a todos aquellos que se acerquen a Bueño.
Cada edición de «Japón en la Ribera» gira en torno a un eje temático y, en esta ocasión, el protagonista es el papel japonés washi y las múltiples artes vinculadas a este material. «El washi es mucho más que un soporte para escribir, forma parte de la vida cultural japonesa desde hace siglos», explicó Yayoy Kawamura, profesora jubilada de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, poco antes de la inauguración de las jornadas, en una intervención centrada en la tradición cultural japonesa.
El acto de estreno contó con la presencia del alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández; la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, Marta Mateo; y el director general de Acción Cultural del Principado, Antonio García. Para la ocasión, la Central Artística de Bueño se decoró con grullas de papiroflexia suspendidas en el aire, un símbolo japonés de paz y buen augurio que envolvió el espacio en una estética oriental.
La programación arrancó por la mañana con talleres sobre Japón en el Colegio Público Pablo Iglesias dirigidos a escolares. Ya por la tarde, Yayoy Kawamura ofreció la conferencia «El papel japonés washi y sus múltiples bondades», en la que detalló los usos del material en la restauración artística. «Se emplea para conservar publicaciones antiguas y obras de arte porque permite intervenir sin alterar el original», explica. De hecho, el washi fue utilizado en la restauración de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.
A continuación intervino la restauradora Sayuri Pompa con la ponencia «Hyôgu: el uso del washi en la enmarcación tradicional kakejiku», centrada en la técnica japonesa de montaje de obras sobre papel y seda, un ámbito altamente especializado del que, según subrayó la organización, Sayuri Pompa es la única especialista en España. La jornada se cerró con una demostración de caligrafía japonesa (shodô) en gran formato a cargo del artista Mitsuru Nagata, que ejecutó en directo grandes caracteres en una performance que combinó gesto, tinta y tradición.
El alcalde, Tomás Fernández, destacó la relevancia del evento y el prestigio de las jornadas. «Para el municipio son muy importantes estas jornadas porque tienen mucho prestigio y sus ponentes son únicos. Además, atraen a gente de fuera», señala. «La intención es seguir haciéndolas por muchos años más».
Programa de este sábado
Las jornadas finalizan hoy con una serie de conferencias y actividades que profundizan en la influencia del papel en la cultura japonesa. A las 10.15 horas, David Almazán (Universidad de Zaragoza) abordará «El arte de las estampas japonesas», y a las 11.30 Rubén Suárez analizará «El papel y el manga: tradición y actualidad». A las 12.45, Jonathan López-Vera ofrecerá la ponencia «El papel como soporte para la construcción del mito samurái». Tras el reparto de picnic y la visita a la exposición «Esculpir el tiempo» de Tadanori Yamaguchi, por la tarde se celebrará una mesa sobre la edición de Japón en el mundo hispanohablante con representantes de Satori Ediciones y Gráficas Summa, además de la charla del arquitecto Javier Vives sobre Shigeru Ban. La jornada concluirá con un taller gastronómico y un stand de libros especializados.
