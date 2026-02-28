Las jornadas «Japón en la Ribera» cierran con récord de asistentes: "Cada año hay más gente que el anterior"
Los dos días de conferencias sobre cultura oriental finalizaron con un taller gastronómico y degustación de sushi en La Caballería
La tercera edición de las jornadas «Japón en la Ribera» cerró este sábado en la Central Artística de Bueño (CAB) con «el pabellón lleno hasta los topes», según destacó una de las coordinadoras de la cita, Yayoi Kawamura. «Cada edición hay más gente que la anterior. Este ha sido el año con más público y estamos muy contentos», subraya.
La jornada arrancó con la conferencia de David Almazán sobre el arte de las estampas japonesas. Rubén Suárez tomó el relevo con un recorrido por la historia del cómic manga, «desde el siglo XIX hasta Dragon Ball», enlazando tradición y modernidad en unas jornadas en las que el protagonista fue el papel japonés washi y las artes vinculadas a este material.
Uno de los momentos centrales fue la intervención de Jonathan López-Vera, que ofreció, en palabras de Kawamura, «una lección magistral sobre el mito del bushido, la lealtad y los samuráis». El programa incluyó además una charla de Javier Vives sobre la arquitectura en papel de Shigeru Ban, premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2022, y una conferencia de los responsables de Satori Ediciones. La cita se cerró con un taller gastronómico y degustación de sushi en La Caballería.
