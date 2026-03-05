Alarma en Ribera de Arriba tras la okupación de una casa de Vegalencia

La okupación de una vivienda en la localidad de Vegalencia, en el concejo de Ribera de Arriba, ha generado inquietud entre los vecinos de la zona. Según relatan residentes del entorno, varias personas habrían entrado a vivir esta semana en una casa de dos alturas con huerta que llevaba un tiempo a la venta.

De acuerdo con los testimonios vecinales, en el interior del inmueble se ha visto a unas cuatro personas, presuntamente de origen argelino, que al parecer tendrían intención de permanecer en la vivienda. La situación fue comunicada a la propietaria del inmueble, una vecina del pueblo de Sardín, que se encontraba en pleno proceso para cerrar la venta de la casa y que ahora se ha encontrado con este contratiempo.

Tras conocer lo ocurrido, los hechos fueron trasladados a la Guardia Civil. Agentes del instituto armado se desplazaron hasta la vivienda para comprobar la situación descrita por los vecinos y recabar información que permita iniciar los trámites legales correspondientes ante un posible proceso de desalojo.

El episodio ha despertado preocupación en el entorno. «Estamos muy preocupados, tenemos miedo de que ocurra en más localidades próximas», señalaron a este diario varios vecinos que prefieren mantener el anonimato. La problemática, según indican, también es conocida por el ayuntamiento riberano, que sigue de cerca lo sucedido. n