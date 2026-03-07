Manuel Ballesteros, vecino del alto el Caleyo (soto de ribera): "Lo más especial que tenemos es la Térmica, nos aporta muchas cosas"
"Me gustaba mucho la tranquilidad de aquí, que ahora se va perdiendo por el tráfico"
Manuel Ballesteros Ferro conoció Ribera de Arriba siendo un crío. Nació en Orense, pero a los 11 años llegó con su familia al Alto el Caleyo y allí sigue, ahora viudo, rodeado de su hijo, su nuera y sus dos nietos. Tras una vida de trabajo en la fábrica de explosivos de La Manjoya, disfruta ya de la jubilación observando cómo ha cambiado el entorno: hay más tráfico y menos silencio, aunque el paisaje le sigue gustando tanto como entonces. Recuerda con cariño las fiestas de Ferreros y aquella época de juventud, y cuando se le pregunta por el futuro no duda: "lo importante", dice, "es que el concejo no se vacíe".
Mi mayor deseo para Ribera de Arriba es que el concejo no se vacíe y la gente no se marche
–¿En qué zona de Ribera de Arriba vive y desde cuándo?
–Vivo en el Alto el Caleyo, en la calle El Cogollo. Yo nací en Orense y vine con mi familia para Ribera de Arriba con la edad de 11 años. Desde enronces he estado aquí.
–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo en Ribera de Arriba?
–Me gustaba mucho la tranquilidad, que ahora se va perdiendo, ya que va habiendo mucho más tráfico. También me gustaba, y me gusta todavía, el paisaje que tenemos.
–¿Qué recuerdos guarda con más cariño de Ribera de Arriba?
–Cuando vine a vivir con mi padre cuando era un niño y las fiestas de Ferreros.
–Si fuera alcalde de Ribera de Arriba por un día, ¿qué cambiaría o qué mejoraría?
–Creo que no haría nada, lo veo todo bien.
–¿Qué cree que hace especial a Ribera de Arriba frente a otros concejos asturianos?
–La térmica, que nos aporta muchas cosas.
–¿Qué deseo de futuro le gustaría ver cumplido para Ribera de Arriba?
–Que no se vacíe.
