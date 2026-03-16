Ribera de Arriba financia un taller para formar a trabajadores de la costura en la Fundación Laboral de la Construcción

El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, visitó en la tarde de este lunes el curso de Confección Textil Industrial, una formación impulsada por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba dirigida a mejorar la empleabilidad de personas en situación vulnerable.

Durante la visita, el regidor estuvo acompañado por el subdirector de la Fundación Laboral de la Construcción, Joaquín Aurelio Rodríguez, entidad que colabora en el desarrollo de esta iniciativa formativa facilitando sus instalaciones para la impartición de las clases.

El curso cuenta actualmente con la participación de seis personas, todas ellas en situación de desempleo y con el objetivo de adquirir nuevas competencias que les permitan acceder al mercado laboral dentro del sector textil.

La formación se desarrolla de lunes a viernes entre las 16.00 y las 20.00 horas y suma un total de 480 horas lectivas. Durante su visita, Fernández pudo conocer de primera mano el trabajo que realizan los alumnos y el funcionamiento de la maquinaria empleada en las clases.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Ayuntamiento ha destinado 30.000 euros de financiación, inversión que ha permitido adquirir la maquinaria necesaria para el aprendizaje práctico de la confección industrial. Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción aporta sus instalaciones, donde se desarrollan las sesiones formativas.

El alcalde destacó la importancia de este tipo de programas, orientados a ofrecer oportunidades laborales a personas con mayores dificultades de acceso al empleo, subrayando la colaboración entre administraciones y entidades para impulsar proyectos que favorezcan la inserción laboral en el municipio.

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La iniciativa se enmarca en las políticas municipales de apoyo a la formación y al empleo, con el objetivo de facilitar nuevas salidas profesionales y mejorar la inclusión social de los participantes.