Ribera de Arriba financia un taller para formar a trabajadores de la costura en la Fundación Laboral de la Construcción
La formación, de 480 horas, cuentan con una financiación municipal de 30.000 euros que incluyen la adquisición de maquinaria especializada
El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, visitó en la tarde de este lunes el curso de Confección Textil Industrial, una formación impulsada por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba dirigida a mejorar la empleabilidad de personas en situación vulnerable.
Durante la visita, el regidor estuvo acompañado por el subdirector de la Fundación Laboral de la Construcción, Joaquín Aurelio Rodríguez, entidad que colabora en el desarrollo de esta iniciativa formativa facilitando sus instalaciones para la impartición de las clases.
El curso cuenta actualmente con la participación de seis personas, todas ellas en situación de desempleo y con el objetivo de adquirir nuevas competencias que les permitan acceder al mercado laboral dentro del sector textil.
La formación se desarrolla de lunes a viernes entre las 16.00 y las 20.00 horas y suma un total de 480 horas lectivas. Durante su visita, Fernández pudo conocer de primera mano el trabajo que realizan los alumnos y el funcionamiento de la maquinaria empleada en las clases.
Para poner en marcha esta iniciativa, el Ayuntamiento ha destinado 30.000 euros de financiación, inversión que ha permitido adquirir la maquinaria necesaria para el aprendizaje práctico de la confección industrial. Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción aporta sus instalaciones, donde se desarrollan las sesiones formativas.
El alcalde destacó la importancia de este tipo de programas, orientados a ofrecer oportunidades laborales a personas con mayores dificultades de acceso al empleo, subrayando la colaboración entre administraciones y entidades para impulsar proyectos que favorezcan la inserción laboral en el municipio.
La iniciativa se enmarca en las políticas municipales de apoyo a la formación y al empleo, con el objetivo de facilitar nuevas salidas profesionales y mejorar la inclusión social de los participantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí