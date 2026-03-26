Los miembros del Círculo de los Quesos celebra su asamblea general en Ribera de Arriba

Los miembros del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos visitaron este jueves el concejo de Ribera de Arriba para celebrar su asamblea general y disfrutar de una jornada de convivencia marcada por la tradición, la gastronomía y el intercambio cultural. La cita reunió a once representantes del colectivo, que mantienen una intensa actividad a lo largo del año con encuentros periódicos en distintos puntos de la región.

La jornada comenzó por la mañana con una visita a la Casa de las Artes y las Ciencias de Bueño, un espacio de referencia en el concejo que permitió a los asistentes conocer más de cerca el patrimonio cultural y etnográfico de la zona. Tras este primer acto, los participantes se desplazaron hasta el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, donde fueron recibidos institucionalmente.

En el salón de Plenos tuvo lugar la celebración de la asamblea general del colectivo, en un ambiente distendido pero también de trabajo y planificación de futuras actividades. El encuentro contó con la presencia del alcalde, el socialista Tomás Fernández, acompañado por dos de sus concejales, quienes quisieron respaldar con su asistencia la labor de promoción de los productos asturianos que realiza el círculo.

La tradicional comida mensual del grupo se celebró en el centro social de La Caballería, donde los asistentes pudieron compartir mesa y conversación en torno a algunos de los mejores productos gastronómicos del Principado. Estos encuentros culinarios son una de las señas de identidad del colectivo, que combina divulgación y disfrute en cada una de sus citas.

Por la tarde, la agenda continuó con una visita al Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño, uno de los elementos patrimoniales más representativos de Asturias. Allí profundizaron en la importancia histórica y cultural de estas construcciones, símbolo de la arquitectura tradicional asturiana y estrechamente vinculadas al mundo rural.

Encuentro cultural con quesos de por medio

Ya avanzada la jornada, pasadas las siete de la tarde, tuvo lugar un encuentro con integrantes de la asociación cultural local. La cita sirvió para estrechar lazos entre colectivos y compartir experiencias. No faltó, como era de esperar, una degustación de quesos asturianos, auténticos protagonistas del día y eje central de la actividad del círculo gastronómico.

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Como recuerdo de su estancia en el concejo, el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos hizo entrega de un diploma al alcalde. Tomás Fernández correspondió al gesto con un escudo de Ribera de Arriba, en un intercambio simbólico que puso el broche final a una jornada marcada por la convivencia, la cultura y la exaltación de la gastronomía asturiana.