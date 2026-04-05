El Alto "Casa Carmen" apaga los fogones tras más de 50 años en Ribera de Arriba: "Siempre quisimos que la gente se sintiese como en casa"

El teléfono del restaurante El Alto Casa Carmen sigue sonando para reservar mesa pese a que lleva unos días sin actividad. Tras más 50 años de trayectoria el negocio familiar que fundaron Carmen Conde y Manuel Suárez en El Caleyo y que continuaron sus hijos cerró sus puertas. El pequeño de los cuatro hermanos, Jorge Suárez, se jubiló y Emma, que seguía en el restaurante al recurrir a la jubilación activa, decidió también dejar de trabajar. "No tenemos relevo generacional", señalan.

"Lo hago con mucha pena. Es lo que tiene trabajar en lo que te gusta", indica Emma Suárez, que destaca que el establecimiento tenía "una clientela fiel". El 10 de diciembre de 1977 el negocio familiar de Carmen y Manuel, que ya tenían otro restaurante en las proximidades que se llamaba La Hacienda, recibió a sus primeros clientes. Los hermanos Pedro, José Manuel, Emma y Jorge Suárez crecieron entre los fogones y las comandas. Y siguieron en el establecimiento familiar. Emma y José Manuel desarrollaron toda su trayectoria profesional en El Alto Casa Carmen mientras que sus hermanos estuvieron también al frente de otros negocios.

El equipo de cocina en los años noventa. / ..

Detrás del éxito del restaurante ubicado en Ribera de Arriba hay "mucho tesón, mucho trabajo y muchas horas", coinciden. Su madre, Carmen Conde, "tenía magia en las manos" y en su cocina se formaron y trabajaron su hija Emma y sus tres nueras. De sus fogones salían platos con fama dentro y fuera de Asturias, entre ellos, la merluza Carmenchu, la zarzuela de pescados, el bacalao o el "frixuelo loco". Este último llevaba "relleno de melocotón, flan y helado, todo ello con salsa de fresa", señala Pedro Suárez, que fue el propietario del Mesón Casa Pedro. El adjetivo "loco" lo pusieron los clientes, afirman los hosteleros, porque al pedirlo no esperaban un postre tan contundente.

La fabada y el pote se encuentran entre los más demandados en la última etapa. El pote "es el gran desconocido de Asturias y los clientes que vienen de fuera cuando lo comen quedan encantados", manifiesta Emma Suárez. Asiente su cuñada Amelia Bocero, que trabajó en la cocina del establecimiento durante cuatro décadas.

Carmen Conde, en el centro, en el mostrador, con su nieto José Manuel, y detrás sus hijos Pedro, Jorge, Emma y José Manuel, en los años 80. / .

Carmen, que era natural de Grado, era el "alma" y Manuel, nacido en Laviana y que vivió unos años en Bélgica, el "pulso". En el restaurante se llegaron a cocinar "más de 1.500 kilos de fabas al año" para hacer platos como pote asturiano o fabada, a vender más de 1.000 bollos de pan diarios y trabajaron hasta dieciocho personas de continuo más otros trabajadores que se sumaban para celebraciones como bautizos, comuniones o bodas o en festivos. "Todo lo hicimos con amor y cariño y utilizando productos de la tierra", destaca Jorge Suárez.

"En estos 50 años no tuvimos ni una denuncia, ni una hoja de reclamaciones ni una multa", subrayan. A lo largo de este tiempo el restaurante, que primero se llamó El Alto y al que más tarde se le añadió Casa Carmen, se amplió. Y hubo un proyecto "para hacer un hotel, pero al final no se materializó", cuenta José Manuel Suárez, que fue el encargado de la parrilla, una de las primeras que se pusieron en marcha en un establecimiento asturiano.

Carmen Conde, con Manuel Díaz «El Cordobés». / ..

Entre los rostros conocidos que comieron en el alto del Caleyo hay "políticos, gente del arte, futbolistas, etc…". Presidentes del Gobierno central como Adolfo Suárez, Felipe González o Mariano Rajoy, en la campaña electoral antes de convertirse en jefe del ejecutivo nacional, la leyenda del motociclismo Ángel Nieto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el torero Manuel Díaz "El Cordobés" figuran en una larga lista de clientes de la que forman parte equipos de fútbol como el Atlético de Madrid, el Valladolid o el Celta de Vigo, entre otros, y hasta miembros de la Casa Real.

Manuel Suárez en los inicios del negocio. / .

Los dueños del restaurante recuerdan la llegada, caminando, de unos 200 mineros, a finales de los años 70, durante una huelga del sector. "Entraron y comieron y mi padre les dijo: ‘Estáis todos invitados’. No les cobró un céntimo". La primera vez que utilizaron la parrilla, relató Jorge Suárez, decidieron cocinar conejo y el alioli lo sirvieron en un flanero. Uno de los clientes, asevera, "pensó que llevábamos ya el postre y nos dijo que sabía a ajo, pero que estaba rico".

"Varias generaciones"

"Queremos dar las gracias a los que vinieron durante todos estos años", remarca José Manuel Suárez. El restaurante, por el que pasaron "varias generaciones", está ahora en venta o traspaso. Cabe la posibilidad, indican los propietarios del inmueble, de seguir con el negocio o "de construir".

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Manuel Suárez, en el comedor. / .

Surgió a las puertas de Oviedo como un proyecto donde se pretendía crear "un lugar donde la gente se sintiese en casa". Y así fue durante el medio siglo en los que el negocio de la familia estuvo abierto, recibiendo clientes. El restaurante El Alto Casa Carmen se ubicó a pie de la carretera N-630, que concentraba todo el tráfico entre Mieres y la Meseta con Oviedo, y aunque años después se construyó la autopista, se habilitó un acceso en las cercanías. Desde hace unos días los coches no llenan el aparcamiento y los fogones están apagados. Pero el teléfono sigue sonando para reservar mesa.