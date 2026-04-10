La Central Artística de Bueño acoge el acto de clausura de "Pausa", la exposición de Cláudio Garrudo

La Central Artística de Bueño (CAB) acogerá este sábado, a partir de las once de la mañana, el acto de clausura de la exposición "Pausa", del artista portugués Cláudio Garrudo. La muestra, junto con la del escultor japonés Tadanori Yamaguchi, sirvieron en su día para estrenar las actividades organizadas con motivo del segundo aniversario del espacio cultural de Ribera de Arriba.

La exposición de Garrudo está formada por tres series de trabajo que giran en torno a imágenes de árboles, del cielo y del mar. Estas últimas fueron tomadas a bordo de un carguero de contenedores y, según explicó el propio artista durante la inauguración, buscan reflejar “la fuerza de la naturaleza a través de la imagen y la palabra”.

El fotógrafo portugués también precisó entonces que una de esas series, centrada en el cielo, pretende ser “una crítica a la ceguera religiosa”, una reflexión que acompaña el discurso visual de la muestra. Asimismo, Garrudo aprovechó aquella presentación para agradecer el trabajo de las galeristas, en especial a Guillemina Caicoya, presente en el acto inaugural celebrado en Bueño.

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Las fotografías han podido contemplarse tanto en el espacio interior como en el exterior de la Central Artística, reforzando el diálogo entre obra y entorno. Durante la apertura, el artista defendió el papel del arte como herramienta de reflexión, subrayando que “el arte nos hace cuestionar”, una idea que ha acompañado toda la muestra hasta su clausura.