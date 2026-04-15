Ribera de Arriba se llena de cultura con el Festival "Texendo Pallabres"
La programación, que se desarrollará entre abril y mayo, reunirá espectáculos, conferencias, talleres y actividades para todos los públicos con el objetivo de poner en valor la tradición oral desde una mirada contemporánea
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba acogerá durante los meses de abril y mayo una nueva edición del Festival "Texendo Pallabres", una cita ya consolidada en el calendario cultural asturiano que pone en valor la tradición oral desde una perspectiva contemporánea y abierta. El evento, que nació en 2011, está organizado por la compañía Factoría Norte y se desarrolla tanto en Ribera como en Castrillón, con el respaldo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.
Bajo el lema "con otres miraes", la edición de este año busca dar protagonismo a la diversidad de perspectivas dentro de la cultura oral, incorporando propuestas de otras comunidades autónomas y estableciendo vínculos con creaciones reconocidas en circuitos como los Premios FETEN. La programación incluye espectáculos, talleres, conferencias, actividades escénicas y fiestas populares.
La inauguración tendrá lugar el próximo 17 de abril en el Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño, un enclave emblemático que vuelve a convertirse en escenario del festival. Allí se presentará oficialmente la programación y se abrirá con el espectáculo familiar "El trasgu y el molineru", de Carlos Alba. El 18 de abril, el festival continuará con la conferencia "Nunca vencida. Una historia de la idea d’Asturies", impartida por David Guardado.
La programación escénica proseguirá el 24 de abril con el espectáculo "La Reina del Arga", de Estefanía de Paz Asín, y el 8 de mayo con la actividad "Sonia y Samuel", que incluirá un coloquio posterior con el público. El calendario sumará también propuestas destacadas como "LORCA. Como canta una ciudad de noviembre a noviembre", el 10 de mayo, así como el taller de danza "Moviéndonos y divirtiéndonos", previsto para el 14 de mayo.
Uno de los momentos centrales será la "Fiesta de la Primavera", el 16 de mayo, con actividades para todos los públicos como animación musical, yincanas familiares y "cuentos teatralizados". El broche final llegará el 24 de mayo con el espectáculo "La Semilla", de La Canela Teatro, cerrando una edición que vuelve a apostar por la diversidad, la participación y el valor de la palabra como eje de encuentro cultural.
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