El coro de Ferreros protagoniza una minigira por Alicante este fin de semana

El coro fundado en 2017 en Ribera de Arriba y que cuenta con una treintena de miembros cogió la mañana de este viernes el avión hacia Alicante para protagonizar tres conciertos a lo largo de un fin de semana cultural que supondrá el desplazamiento más largo desde su constitución. La primera actuación tendrá lugar este mismo viernes en la Iglesia Virgen de los Desamparados de Moraira, donde bajo la dirección de Rebeca Velasco, compartirán escenario con el Cor Senieta de la localidad Alicantina, devolviendo una visita realizada por estos el pasado octubre a Asturias.

El sábado tendrá lugar una segunda actuación a las 22.30 horas en el Hotel Cristal Park de Benidorm, donde la expedición compuesta por 24 personas entonará los mejores temas de su repertorio. Por último, la masa coral protagonizará el domingo un nuevo recital en la iglesia de San Jaime y Santa Ana de Benidorm. El concierto está previsto a las 12.00 horas. La expedición retornará al Principado este lunes.