El coro de Ferreros protagoniza una minigira por Alicante este fin de semana
La formación riberana ofrece tres conciertos este fin de semana en la provincia levantina
El coro fundado en 2017 en Ribera de Arriba y que cuenta con una treintena de miembros cogió la mañana de este viernes el avión hacia Alicante para protagonizar tres conciertos a lo largo de un fin de semana cultural que supondrá el desplazamiento más largo desde su constitución. La primera actuación tendrá lugar este mismo viernes en la Iglesia Virgen de los Desamparados de Moraira, donde bajo la dirección de Rebeca Velasco, compartirán escenario con el Cor Senieta de la localidad Alicantina, devolviendo una visita realizada por estos el pasado octubre a Asturias.
El sábado tendrá lugar una segunda actuación a las 22.30 horas en el Hotel Cristal Park de Benidorm, donde la expedición compuesta por 24 personas entonará los mejores temas de su repertorio. Por último, la masa coral protagonizará el domingo un nuevo recital en la iglesia de San Jaime y Santa Ana de Benidorm. El concierto está previsto a las 12.00 horas. La expedición retornará al Principado este lunes.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón