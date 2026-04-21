Ribera de Arriba volverá a tener guardia forestal a partir del mes de mayo

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba ha anunciado la recuperación del servicio de atención al público del guarda forestal, una medida que responde a la necesidad de reforzar la gestión y la información en materia medioambiental en el concejo. Según recoge un bando municipal fechado el 15 de abril, el servicio volverá a estar disponible a partir del mes de mayo en las dependencias municipales, devolviendo así una prestación que resulta clave para vecinos, propietarios forestales y usuarios del entorno natural.

La atención se prestará con carácter periódico, concretamente el primer y tercer jueves de cada mes en horario de 9.00 a 10.00 horas, en la planta baja del Ayuntamiento. Desde el Consistorio subrayan que este servicio permite canalizar consultas relacionadas con la gestión forestal, permisos, prevención de incendios y otras cuestiones vinculadas al medio rural, contribuyendo además a una mayor cercanía entre la administración y la ciudadanía.

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No obstante, el bando también establece limitaciones motivadas por la seguridad. No habrá atención cuando el Índice de Riesgo de Incendios Forestales (IRIF) se sitúe en niveles 4 o 5, ni durante los meses de julio, agosto y septiembre, coincidiendo con la época de mayor peligro. Con esta reactivación, el Ayuntamiento busca conjugar la recuperación de servicios con la prudencia necesaria en periodos de alto riesgo, en un concejo especialmente sensible a la protección de su patrimonio natural.