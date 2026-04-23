Cuentacuentos, teatro y talleres de narrativas gráficas, para celebrar el día del Libro en Soto de Ribera
La Caballería acoge este viernes la representación de "La Reina del Arga" por Estefanía de Paz
Desde historias que se replantean el lema de los Juegos Olímpicos hasta actividades de creación o espectáculos premiados en la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias de Gijón (FETEN). Públicos de todas las edades disfrutan estos días de propuestas de reconocido prestigio, programadas por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba para conmemorar el Día del Libro.
El programa se inició el miércoles con una actividad cartonera que se mantendrá hasta el mes de mayo, en la Biblioteca Municipal. Por otro lado, el alumnado del colegio público Pablo Iglesias compartió este jueves una jornada con Beatriz Sanjuán y Óscar Molero, llena de relatos sobre el deporte, en clave de igualdad.
La programación finalizará este viernes a las 18.00 horas, en el centro social de La Caballería, con la representación de "La Reina del Arga" por parte de Estefanía de Paz.
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