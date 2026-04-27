La Central Artística de Bueño acoge tres días de arte y música en directo

La Central Artística de Bueño acogerá del 1 al 3 de mayo la primera edición del Festival La Ribera, una propuesta cultural que combina conciertos, pintura en vivo y actividades participativas con acceso gratuito, aunque con aforo limitado y reserva previa obligatoria. El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, nace con el objetivo de acercar las artes plásticas y la música al público general, fomentando la creación artística y la participación ciudadana en un entorno abierto. El aforo del recinto es limitado y por ello para asistir es necesario reservar entrada de manera gratuita previamente a través de la página del festival: www.festivallaribera.com.

Música en directo

El apartado musical reunirá a artistas locales y nacionales durante dos jornadas principales. El viernes 1 de mayo, desde las 17.00 horas, se sucederán las actuaciones de "Trezze", "Indocentes", "Maverick", "Flor de Vino", "Souls In Pain" y "Ambkor", que pondrá el cierre a la noche.

El sábado 2, la programación continuará con "Índigo Platin", "Green Old Dogs", "Edgar Lee Junior & Muriel", "Eva Hevia" y "Rapsusklei" como broche final.

El festival contará con exhibiciones de grafiti en directo desde la tarde del viernes y durante toda la jornada del sábado, así como intervenciones de muralistas que compartirán con el público el proceso creativo de sus obras. Entre las propuestas destaca la pintada en vivo de un vehículo, concebido como pieza artística representativa de esta primera edición.

Además, se habilitará un espacio para que los asistentes puedan experimentar con el grafiti, dejando su propia huella en el recinto.

El sábado se desarrollará un taller infantil de iniciación al grafiti, dirigido a menores de entre 7 y 12 años y con plazas limitadas, en horario de mañana y tarde.

Concurso de pintura rápida

Uno de los ejes del festival será el concurso de pintura rápida en gran formato, que se celebrará el sábado entre las 12.00 y las 18.00 horas. La participación es gratuita y abierta a mayores de edad, con técnica y temática libres.

El certamen establece tres premios de 1.700, 800 y 500 euros, respectivamente, y contempla la selección de varias obras para su exhibición durante el evento.

El domingo 3 de mayo, en horario de sesión vermú, se celebrará la clausura del festival con la exposición de las obras realizadas tanto en el concurso como en las exhibiciones de grafiti y muralismo, así como un encuentro informal con los artistas.

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Con esta iniciativa, Ribera de Arriba se suma al circuito de festivales culturales que apuestan por la convivencia entre distintas disciplinas artísticas en un formato accesible para todos los públicos.