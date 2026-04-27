Ribera de Arriba busca terrenos en Tellego para crear un nuevo parque

El núcleo de Tellego contará próximamente con un nuevo espacio de esparcimiento. El Ayuntamiento de Ribera de Arriba ha puesto en marcha el proceso para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de un parque, una dotación largamente esperada en la zona. Para ello, el alcalde, Tomás Manuel Fernández, ha dictado un bando en el que insta a los propietarios de fincas en la zona a presentar sus propuestas de venta.

La intención del equipo de gobierno es dotar al núcleo de una infraestructura adecuada para el uso público. Según consta en los informes técnicos, el arquitecto municipal ya ha realizado un estudio previo sobre el terreno, identificando tres parcelas concretas que, por su ubicación y orografía, se consideran "adecuadas" para el proyecto. No obstante, el Consistorio no cierra la puerta a otras opciones y el bando especifica que "podría estudiarse alguna más" siempre que se encuentre dentro del perímetro delimitado en los planos técnicos.

Plazos y requisitos

Los vecinos que dispongan de propiedades dentro de la zona delimitada en el plano —una franja que rodea el núcleo principal de Tellego— y que estén interesados en la venta, deberán dar el primer paso antes de diez días. El plazo para comunicar por escrito al Ayuntamiento el interés en la operación, señalando el precio de la misma, finaliza el próximo 5 de mayo.

Una vez recibidas todas las ofertas, los servicios técnicos municipales procederán a su evaluación. El bando firmado por Fernández es claro respecto a los criterios de selección: el Ayuntamiento elegirá la parcela que resulte "más adecuada" atendiendo a dos factores fundamentales: el precio final de venta y las características técnicas del terreno para albergar el futuro parque.

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Con esta iniciativa, Ribera de Arriba busca seguir mejorando los espacios públicos de sus núcleos rurales, apostando por la creación de zonas verdes que mejoren la calidad de vida de los residentes de Tellego.