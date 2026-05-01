La música y el arte urbano toman la Central Artística de Bueño
Varios conciertos, grafitis y el pintado de un vehículo municipal centran la primera edición del festival La Ribera
La Central Artística de Bueño es desde este viernes el epicentro de la música y el arte urbano de Asturias. El recinto de la localidad ha sido elegido como escenario de la primera edición del Festival La Ribera, una iniciativa en la que los conciertos, los grafitis e intervenciones artísticas singulares como el pintado de un viejo vehículo municipal acapararon el protagonismo en la primera de las tres jornadas de una cita que se alarga hasta el domingo. En la imagen de la izquierda, un instante del concierto del grupo «Indocentes»; a la derecha, dos artistas trabajando en el pintado del viejo vehículo municipal que será objeto de una intervención artística como símbolo del espíritu del Festival.
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