Un rayo deja sin luz durante horas a Bueño con los restaurantes llenos y el festival La Ribera en pleno apogeo

Una fuerte tormenta descargó este sábado sobre Bueño y sus alrededores provocando una incidencia eléctrica que dejó sin suministro a viviendas y negocios de la localidad en uno de los momentos de mayor actividad del día. Pasadas las tres de la tarde comenzó a caer una intensa tromba de agua acompañada de aparato eléctrico y, según las primeras informaciones, un rayo impactó directamente sobre una torre de alta tensión situada en una zona elevada de las inmediaciones del pueblo.

La descarga provocó la caída de uno de los cables, lo que dejó sin luz a todo Bueño y a parte de la zona cercana. La avería se produjo además en plena hora de comidas, con los establecimientos hosteleros trabajando a pleno rendimiento y en una jornada clave para muchos negocios por la cercanía del Día de la Madre. “Teníamos el comedor lleno y encima estamos con todos los preparativos del Día de la Madre”, lamentaba Edén Jiménez, responsable de El Balcón de Bueño, uno de los restaurantes afectados por el apagón.

La incidencia coincidió también con la celebración del Festival La Ribera, que desde el viernes reúne en la Central Artística de Bueño propuestas de música y arte urbano. En el momento del corte, numerosos asistentes participaban en un concurso de pintura mientras la organización ultimaba los preparativos para los conciertos programados durante la tarde.

“Calculamos empezar con algo de retraso”, señalaron desde la organización, confiando en que la avería pudiera resolverse a tiempo para mantener buena parte de la programación prevista.

A las cinco de la tarde, operarios de Red Eléctrica trabajaban ya sobre el terreno para reparar la incidencia. Las previsiones apuntaban a que el suministro podría restablecerse en el plazo de una o dos horas como máximo.

Desde el Ayuntamiento de Ribera de Arriba señalaron que tuvieron constancia del problema desde el primer momento y activaron todos los recursos municipales disponibles para facilitar las labores de reparación. “Se han puesto todos los servicios a disposición del personal técnico para agilizar al máximo la vuelta a la normalidad”, indicaron fuentes municipales.

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Pese al susto y a las molestias ocasionadas, no constaban daños personales derivados del incidente. Mientras tanto, vecinos, hosteleros y organización del festival permanecían pendientes de una reparación contrarreloj para salvar una jornada marcada por la tormenta.