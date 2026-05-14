Bueño se prepara para una nueva edición de su Festival de Primavera con mercado tradicional, música y actividades infantiles
La cita, programada para este sábado en la Central Artística de la localidad, contará con la actuación de "Silvidos y Gemidos", Fran Juesas y el DJ "Bitter y Kas"
Un año más, la localidad riberana de Bueño celebrará este sábado una nueva edición del Festival de Primavera, una jornada festiva pensada para todos los públicos que combinará mercado artesanal, conciertos y propuestas de animación infantil. La cita está organizada por la Asociación Cultural de Bueño.
La programación arrancará a las 11.30 horas con la apertura del mercado artesanal, que será uno de los ejes de la fiesta. A partir de ahí, la música tomará protagonismo con varias actuaciones a lo largo del día. El primer concierto será el de "Silvidos y Gemidos", previsto para las 12.30 horas. Después, a las 14.30 horas, llegará el turno del DJ "Bitter y Kas", con un repertorio de música pop de los años 80 y 90 del siglo pasado. Por la tarde actuarán "Cum Laude", a las 16.30 horas, y Fran Juesas, a las 18.30 horas.
Actividades para todos los públicos
El festival también contará con una programación especial para los más pequeños. A las 13.00 horas se celebrarán juegos infantiles con la participación de los personajes Dormiyosos Oso y Curcuspin, inspirados en la fauna cantábrica, que animarán la fiesta y sorprenderán a los asistentes.
La tarde incluirá además la actividad “Gincana Prima y Vera”, a las 16.30 horas, dirigida a niños, niñas y familias. La primavera y los productos artesanales serán el hilo conductor de esta propuesta, que combinará diversión, humor y creatividad, y finalizará con un taller creativo y un obsequio sorpresa. A las 17.45 horas tendrá lugar una sesión de cuentacuentos, con narraciones de fiesta, historias disparatadas, canciones y relatos para el público infantil.
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