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Bueño se prepara para una nueva edición de su Festival de Primavera con mercado tradicional, música y actividades infantiles

La cita, programada para este sábado en la Central Artística de la localidad, contará con la actuación de "Silvidos y Gemidos", Fran Juesas y el DJ "Bitter y Kas"

Ambiente en el mercado de la edición del año pasado.

Ambiente en el mercado de la edición del año pasado. / FERNANDO RODRIGUEZ / LNE

Félix Vallina

Félix Vallina

Un año más, la localidad riberana de Bueño celebrará este sábado una nueva edición del Festival de Primavera, una jornada festiva pensada para todos los públicos que combinará mercado artesanal, conciertos y propuestas de animación infantil. La cita está organizada por la Asociación Cultural de Bueño.

La programación arrancará a las 11.30 horas con la apertura del mercado artesanal, que será uno de los ejes de la fiesta. A partir de ahí, la música tomará protagonismo con varias actuaciones a lo largo del día. El primer concierto será el de "Silvidos y Gemidos", previsto para las 12.30 horas. Después, a las 14.30 horas, llegará el turno del DJ "Bitter y Kas", con un repertorio de música pop de los años 80 y 90 del siglo pasado. Por la tarde actuarán "Cum Laude", a las 16.30 horas, y Fran Juesas, a las 18.30 horas.

Actividades para todos los públicos

El festival también contará con una programación especial para los más pequeños. A las 13.00 horas se celebrarán juegos infantiles con la participación de los personajes Dormiyosos Oso y Curcuspin, inspirados en la fauna cantábrica, que animarán la fiesta y sorprenderán a los asistentes.

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La tarde incluirá además la actividad “Gincana Prima y Vera”, a las 16.30 horas, dirigida a niños, niñas y familias. La primavera y los productos artesanales serán el hilo conductor de esta propuesta, que combinará diversión, humor y creatividad, y finalizará con un taller creativo y un obsequio sorpresa. A las 17.45 horas tendrá lugar una sesión de cuentacuentos, con narraciones de fiesta, historias disparatadas, canciones y relatos para el público infantil.

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