El Festival de Primavera de Bueño llena la localidad de gente, música y buen ambiente: "Ha sido un éxito total"

El Festival de Primavera de Bueño se celebró este sábado con gran éxito de participación en una jornada que reunió a numeroso público en torno a la música en directo, el mercado artesanal y las actividades infantiles. “Fue un éxito total, nos respetó el tiempo, que es lo fundamental”, destacó al término del evento Belarmino Fernández, presidente de la Asociación Cultural de Bueño, entidad organizadora, quien subrayó además el “buen ambiente” vivido durante toda la jornada.

La cita, desarrollada en la Central Artística de la localidad, logró consolidarse un año más como una de las propuestas festivas de referencia en la primavera del concejo. El temor inicial por las previsiones meteorológicas estuvo a punto de alterar los planes. “Decidimos hacerlo a última hora; estábamos a punto de suspender porque ayer jarreó mucho”, explicó Fernández. Finalmente, el tiempo acompañó y permitió disfrutar del programa completo al aire libre.

Desde la apertura del mercado artesanal a las 11.30 horas, la afluencia de visitantes fue constante. La música tomó el relevo poco después con las actuaciones de Silvidos y Gemidos, que ofrecieron cerca de dos horas de concierto, seguidos del DJ Bitter & Kas, con una animada sesión de pop de los años 80 y 90. También actuó Cum Laude y cerró la jornada Fran Juesas, poniendo el broche final a una programación musical muy bien recibida por el público.

“Todo estuvo extraordinario, muchísima gente y muy animado. La gente se quedó a disfrutar al aire libre; ni molestaba el sol”, resumió el presidente de la asociación, satisfecho con la respuesta del público y el desarrollo del festival.

Los más pequeños también tuvieron protagonismo con juegos infantiles, la participación de personajes inspirados en la fauna cantábrica, una gincana familiar y una sesión de cuentacuentos, completando así una programación pensada para todos los públicos.

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La organización hizo un balance muy positivo al cierre de la jornada. “La gente marchó encantada. Resultó muy bien”, concluyó Fernández tras una edición que volvió a convertir Bueño en punto de encuentro festivo y cultural.