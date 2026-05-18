El coro de Ferreros ofrece un concierto solidario este jueves en Grado

La capilla de los Dolores de Grado será escenario este jueves a las 18.00 horas de un acto benéfico organizado por Cruz Roja de Grado en el que se venderán papeletas del Sorteo del Oro y se compensará a los asistentes con un concierto del coro de Ferreros y la agrupación musical Solvay.

Se trata de la segunda actuación altruista en una semana del coro de Ferreros, que el pasado día 14 ya deleitó con sus voces a los usuarios de la residencia de mayores Colisée, de Colloto, en una iniciativa promovida con la colaboración del Ayuntamiento de Ribera de Arriba y de la Federación de Coros de Asturias (FECORA).