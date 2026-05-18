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El coro de Ferreros ofrece un concierto solidario este jueves en Grado

La agrupación ya protagonizó otra actuación altruista la pasada semana en Colloto

El Coro de Ferreros, en una actuación delante de la capilla de San Juan de Mata, en Bueño.

El Coro de Ferreros, en una actuación delante de la capilla de San Juan de Mata, en Bueño. / Fernando Rodríguez

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La capilla de los Dolores de Grado será escenario este jueves a las 18.00 horas de un acto benéfico organizado por Cruz Roja de Grado en el que se venderán papeletas del Sorteo del Oro y se compensará a los asistentes con un concierto del coro de Ferreros y la agrupación musical Solvay.

Se trata de la segunda actuación altruista en una semana del coro de Ferreros, que el pasado día 14 ya deleitó con sus voces a los usuarios de la residencia de mayores Colisée, de Colloto, en una iniciativa promovida con la colaboración del Ayuntamiento de Ribera de Arriba y de la Federación de Coros de Asturias (FECORA).

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