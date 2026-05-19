El Ridea quiere celebrar conferencias a partir de otoño en la Casa de las Artes de Bueño
Ribera de Arriba facilitará a la institución el Palacio de los Prieto para organizar actos
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) firmaron este martes al mediodía un convenio de colaboración para iniciar una nueva línea de actividad cultural en el concejo, con la vista puesta en que la Casa de las Artes, antiguo Palacio de los Prieto de Bueño, acoja en otoño un primer ciclo de conferencias que sirva como arranque de la relación entre ambas instituciones.
El acuerdo fue rubricado con el propósito de acercar parte de la programación del instituto a otros municipios asturianos. El director del RIDEA, Ramón Rodríguez, destacó que «firmamos este convenio con la idea de disponer de la Casona de los Prieto y organizar actividades en Ribera de Arriba». Entre los primeros contenidos que se barajan figuran encuentros vinculados al entorno, la toponimia y el mundo rural.
Rodríguez aseguró que el proyecto está «bastante avanzado» pese a no haberse concretado aún todos los detalles. «A la vuelta del verano seguramente hagamos allí un ciclo de conferencias», apuntó. También subrayó la voluntad del organismo de salir de la capital: «Aunque nuestra actividad principal radica en Oviedo, estamos llevando cosas a muchos concejos».
El Alcalde, el socialista Tomás Fernández, valoró el pacto como una vía para «dinamizar» el municipio con actos culturales. Para el regidor, esta alianza permitirá estrechar lazos con una institución histórica y convertir Bueño en escenario estable de propuestas divulgativas abiertas a vecinos, asociaciones locales, estudiantes y visitantes de toda Asturias.
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